Bakanlık Fatura Ödemekte Zorlananlara Güzel Haberi Verdi! Herkesin faturasını devlet ödeyecek

Söz konusu yardım kampanyaları için müracaat yapan kişiler, 118 TL miktarında bir yarım ödemesi alma imkanına sahiptirler. Herhangi bir cihaza bağlı olarak yaşamını sürdürmeye devam eden yaşlılara ve hastalara ödenen yardım tutarı ise; 200 TL olarak belirlenmiştir. Size verilen yardımları ise, her ay PTT’ye başvurarak almanız mümkün olacaktır. Ancak bu yardımlardan faydalanmak için, bazı kuralları karşılıyor olmanız gerekmektedir. Bu yardımlar sadece gerçekten ihtiyacı olan kişilere yapılmaktadır.

Yapılan Yardımların Miktarı Nedir?

Elektrik faturaları konusunda yapılan yardımların miktarı eve göre değişiklik göstermektedir. Devletin yardımından yararlanmak isteyen kişiler, belli koşulları karşılaması durumunda müracaatta bulunabilir ve bu fırsatlardan yararlanabilir. Yardımların miktarları ise şu şekilde belirlenmiş ve vatandaşlarla da paylaşılmıştır;

Hane içerisinde 1 ya da 2 kişi bulunuyorsa; aylık 75 kilovatsaat yardım yapılacak devlet tarafından 59,25 TL ödenek verilecektir.

Hanede bulunan kişi sayısı 3 ise, aylık olarak 100 kilovatsaat yardım yapılacak ve devlet tarafından da 79 TL ödenek verilecektir.

Hanede bulunan kişi sayısı 4 olarak belirtildiyse ise; her ay 125 kilovatsaat yardım yapılacak ve devlet tarafından da 118,50 TL bir ödenek verilecektir.

Ödenekten Yararlanabilmek için Gelir Şartı Nedir?

Öncelikle hanede yer alan herhangi bir kişinin aldığı ücretin, asgari ücret tutarının 3/1 miktarında olması gerekmektedir. (Bu kuralara AGİ dahil edilmemiştir.)

Kişi başı gelir tutarının miktarı ise; 852 TL olarak güncellenmiştir.

Eğer hanenizde 4 kişi bulunuyorsa ve hepinizin toplam gelir miktarı 3.409 TL ve daha altı bir miktardaysa hizmetlerden yararlanmanız mümkün olacaktır.

Eğer devletten aldığınız herhangi bir sosyal yardım varsa bu kampanyaya da başvurmanız mümkündür.

Aynı zamanda evde bakım yardımlarından faydalanmıyorsanız fakat kronik bir rahatsızlığınız ya da cihaza bağlı yaşamanızı gerektirecek bir hastalığınız varsa; alacağınız ödemeler 200 TL olarak belirlenmiştir.

Devletin yaptığı yardımları öğrenen vatandaşların büyük birçoğu,Diye araştırma yapmaya başlamıştır. Ülkemizde birçok düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaş yer aldığı için; devletin verdiği ücretlerden herkesin yararlanması mümkün değildir. Bu ödeneklerden faydalanabilmek için karşılamanız gereken kurallar şu şekilde belirtilmiştir;

Siz de devlet tarafından belirlenmiş olan bu koşulları eksiksiz bir şekilde karşılayan biriyseniz, devletin yaptığı fatura yardımlarından da yararlanabilir ve gerekli mercilere başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurular İçin Nereye Müracaat Edilmesi Gerekir?

Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için gitmeniz gereken yer, ikametgâh adresinize bağlı olan Kaymakamlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğüdür. Eğer bu başvurular hakkında öğrenmek istediğiniz herhangi bir konu varsa 144’ü arayarak bilgi sahibi olmanız mümkündür. Aynı zamanda her evden yalnızca bir kişinin fatura yardım talebinde bulunabileceğini unutmayınız. Evden birkaç kişinin başvurması durumunda, yalnızca haneden bir kişiye ödenek verilecektir.

Yardımlar Ne Kadar Süre Verilecek?

Devletin verdiği yardımlardan haberdar olan ve faturalar konusunda bir süreliğine de olsa rahatlama yaşayan vatandaşlar yardımlar ne kadar süre verilecek? Sorusunu sık sık sormaya da devam etmektedir. Yaşadığınız süreçle ilgili bir değişim olmadığı sürece, her ay bu ödenekleri alabilirsiniz.