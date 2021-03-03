Bakanlık Daha Önce Hiç Para Yardımı almayanlara nakit ödeme yapacak

Bakanlıktan müjde! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı daha önce hiç ödeme almayanlara nakit ödeme yapacak! Yeni duyurulan kampanya göre Aile Bakanlığı daha önce hiç para yardımı almayan kişilere nakit ödeme yapacak! Peki maddi yardım nasıl alınır? Kimlere Bakanlıktan ödeme yapılacak?

Bakanlık Daha Önce Hiç Para Yardımı almayanlara nakit ödeme yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın kapsamında ciddi şekilde mesai yapmıştır. Pandemi yardımları yine aynı mesainin sonuçlarıdır. Yardımların kapsamı zamana göre değişim göstermiştir. Buna karşın genel manada;

  • Sıcak yemek yardımı,
  • Nakit yardımı,
  • Kira yardımı,
  • Kuru gıda yardımı pek çok aileye ve bireye ulaştırılmış durumdadır.

Vatandaşların yardımlardan istifade edebilmeleri için farklı şartlar öne sürülmüştür. Salgının devam etmesi ise şartların güncellenmesine neden olmuştur. Bu neden yüzünden özellikle daha önceki dönemlerde yardım almayan vatandaşlara müjdeli haber verilmesi mümkün hale gelmiştir.

Güncel Sosyal Yardım Paketleri

Güncellenen sosyal yardım paketleri arasında en merak edilen 1.000 TL nakit yardımıdır. Nakit para yardımının alınabilmesi için ilk zamanlar bir başvuru şartı konmuştur. Şartları sağlayan aileler kimlik ve sistem incelemelerinden geçmiştir. İncelemelerden geçen aileler ve bireyler kısa süre içerisinde 1.faz yardımlarını hesaplarına alabilmişlerdir.

Salgının devam etmesi ve ihtiyaçların giderek artması yüzünden 2.faz yardımlar gündem oluşturmuştur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu bağlamda 2.faz başvurularını almıştır. Alınan başvurular ilk fazda olduğu gibi inceleme sisteminden geçiş durumuna göre yanıt bulmuştur. Tabi ilk yardımdan istifade edenler ikincisi için başvuruda bulunmamıştır. Bulunanlar ise eleme sisteminden geçemedikleri için istedikleri yardımı alamamışlardır.

Sosyal Yardım Paketlerine Başvuru

Sosyal yardım paket başvuruları farklı yöntemler üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Hangi sosyal yardımın istendiği de burada belirleyici etmenlerden biridir. Ancak yardım talebinde bulunmak için genellikle;

  • E-Devlet,
  • Kaymakamlıklar,
  • Valilikler,
  • Belediyeler kullanılmaktadır.

Şehir merkezlerinde ya da ilçelerde yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarından da yardım talep edilebilmektedir. Bu bağlamda gelen açıklamalar 3.faz yardımların farklı şekilde olacağını kesinleştirmiştir. Yardımların kapsamı genişletildiği için artık başvuru yapmayan ihtiyaç sahiplerine de devlet eli ulaştırılacaktır. Daha geniş kapsamda yardım yapılacak olması 4.faz konusunda acele edilmemesi sonucunun gelmesine de neden olmuştur.

Kimler Devletten Para Yardımı Alabilir?

Ülkemizde ihtiyaç sahipleri sadece salgın döneminde ortaya çıkmamıştır. İlgili bakanlıklar normal şartlar altında da ihtiyaç sahibi olan ailelere alternatif yardımları ulaştırmaktadır. Covid-19 Salgını sadece ihtiyaç sahibi olan kesimin çoğalmasına neden olmuştur. Kimler sosyal yardım alabilir kimler alamaz konusu da aynı neden yüzünden detaylı olarak açıklanmıştır. Sosyal yardımlar kapsamında devletten 1.000 TL ödenek alabilmek için;

  • Herhangi bir sigorta kaydının bulunmaması,
  • Emekli ya da malul aylıklarının olmaması,
  • Kişi başına düşen gelirin açlık sınırında olması,
  • Herhangi bir gayrimenkule sahip olunmaması gibi şartların sağlanması lazımdır.

Şartların her biri oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu neden yüzünden tamamının sağlanıp sağlanmadığı ilgili kurumlar tarafından kontrol edilmektedir.

Devletten Alınan Para Yardımı Nasıl Çekilir?

Devletten başvuru üzerine para yardımı talep edilmesinin kendine ait süreçleri bulunmaktadır. Öncelikle başvuruların net bir şekilde iletilip iletilmediği konusu kontrol edilmelidir. Sonrasında ise sıra sorgulamaya gelmektedir. Devlet yardımı sorgulama işlemlerinin e-devlet aracılığı ile yapılabildiğinin altı çizilmektedir. Bu sayede yardım talep eden vatandaşlar farklı kurumlara giderek sonuç öğrenmek zorunda kalmamaktadır. Sonuçlardan sonra ise sıra tahsile gelmektedir.

Devlet maddi yardımlarının çekilebilmesi için oldukça basit bir sistem takip edilmektedir. Çünkü yardımlardan herkesin net ve kolay bir şekilde istifade etmeleri istenmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak kimlik belgelerinin yanda götürülmesi lazımdır. Çünkü tahsil işlemleri için PTT’ler tercih edilmektedir. Herhangi bir PTT şubesinden gerçekleştirilecek olan tahsilde kimlik belgeleri talep edilecektir. Belgeleri yanlarında olmayan vatandaşların yardımları çekmeleri olanak dışıdır.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 09:43
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YORUMLAR
yasemin aydın
yasemin aydın - 2 ay Önce

bizde hiç yardim almadik kocam kovit oldu yine alamadik ustelik kirada oturuyoruz evi arabasi olanlar aldı haksızlık deyilmi

Bastan
Bastan @yasemin aydın - 2 ay Önce

Adresin ver

Levent erez
Levent erez - 2 ay Önce

Meraba sayın bakanım ben yardim için her başvurumda devamlı ret geliyo birde benim hiç bir gelirim olmadığı halde alamıyorum ceza evinden çıktığım halde hiç bir şekilde faydalanmıyorum ne yapmamı siz söyleyin bende onu yapayım gereyim yapılmasını saygılarımla arz ederim

Maide bazer
Maide bazer - 2 ay Önce

Hiç yardım almadım yeni evliyim 8 aylık hamileyim eşim çalışmıyor evim kira a

SEVDA DEMİROK
SEVDA DEMİROK - 2 ay Önce

Ben daha önce 1.faz ve 2.faz pandemi parası almadım bide 3.faz yardımı cıkmış insAllah onu bari aliriz

Melek çalış
Melek çalış - 2 ay Önce

Maddi yardım verilmesini istiyorum noglur rica ediyorum

Erdal akalan
Erdal akalan - 2 ay Önce

Ben hiç yardım almadım başvurdum ama almadım eşim ve ben çalışmıyorum evdeki eşyaları sattım devlet halen yardım alamıyorum

Özlem ateş
Özlem ateş @Erdal akalan - 2 ay Önce

Bende alamadım evleri arabası maaşı olanlar hepsini aldı ama durumu kötü olanlar ne hikmetse çıkmıyor evim kıra çocuklarım var en azından gıda yardımı istıyorum duyun sesimi bakanım lütfen yardım edin

Azimesucu
Azimesucu - 2 ay Önce

Nakit para yardimi

Leyla Bingöl
Leyla Bingöl - 2 ay Önce

Pandemi yardimi

Bahar karataş
Bahar karataş @Leyla Bingöl - 2 ay Önce

Benimde maddi yardıma ihtiyacım var üç çocuğum var pandemiden dolayı ihtiyaçlarını karşılayamıyor um lütfen yardımcı okun

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