Bakanlık açıkladı! Bu Kişilere Faizsiz 100 Bin TL Verilecek! Resmen Duyuruldu

Bakanlık açıkladı, 100 Bin TL’ye kadar faizsiz kredi veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere yönelik olarak 100 bin TL faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Açıklamaların hemen ardından milyonlarca üretici konu ile ilgili çok daha detaylı bilgileri edinebilmek için araştırmalara başladı. Yapılan incelemeler sonucunda ise üretimin artmasına yönelik bir çalışma olduğu gözlendi. Korona virüs salgını ile birlikte her konuda sıkıntı çeken vatandaş üretim konusunda da büyük problemler ile karşılaştı. Hayvanlar için alınacak olan her türlü ihtiyacın son derece zamlı olması birçok üreticiyi düşündürmeye başladı.

Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince düşük faizli ve faizsiz tarımsal kredilerin ilgili kişilerce kullanılabilmesine esasen çalışmalar yürütüldü. Genel olarak alım gücünün artması hedeflenirken son yıllarda yaşanmakta olan üretim düşüklüğünün de önüne geçilebilmesi hedeflendi.

Kimler Krediden Fayda Alabilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuya ilişkin tebliği ise 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte de milyonlarca üretici sevince boğuldu. Üretim çalışmalarının hızla arttığı gözlemlenirken birçok kişi de bu krediden fayda görebilmek için şartları, süresini ve doğrultusunu araştırmaya başladı. Kredi şartları ile ilgili kolay maddeler birçok kişiyi sevindirdi. Üreticiler kredilerden fayda görebilmek adına gerekli başvurularını en kısa süre içerisinde gerçekleştirdi.

Ocak ayında yürürlüğe girmiş olan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte hazırlanan tebliğe göre birçok üretici ve üretici çeşitleri bu kredilerden aktif bir şekilde kullanım sağlayabilecek. Alınacak olan krediler ile birlikte üreticiler diledikleri ürünleri kısa bir süre içerisinde satın alarak en kaliteli ürünleri üretmeye kaldıkları yerden devam edebilecek. Hayvan üreticileri ve tarım çiftçileri genel olarak kapsama dâhil edilmekle birlikte aşağıda belirtilmiş olan kişiler kredilerden anında fayda alabilecek:

Üreticiler

Sözleşmeli üretim yapanlar

Tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu ve kuruluşları

31 Aralık 2022 tarihine kadar kredilerden aktif bir şekilde yararlanabilecekler. Belirlenmiş olan indirim oranları ile birlikte kişiler diledikleri kadar kredi alabilmektedir. 100 bin TL’ye kadar varan krediler ile birlikte çiftçiler, hayvancılar ve üreticiler genel olarak kaliteli işlerini ortaya koymaya devam edebilmektedir. Ortaya konulmuş olan uygun faiz oranları ve indirimleri ile birlikte üretimin yeniden en üst noktalara taşınması hedeflenmektedir.

Kredi Miktarları Ne Kadar, Kimler Ne Kadar Alabilecek?

Belirlenmiş olan alanlarda üreticiler % 25 ila % 100 arasında yer alan oranlar ile birlikte düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabileceklerdir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftçiliği yapan kişiler de bu kredilerden aktif bir şekilde faya alabileceklerdir. Verilecek olan krediler ise kişinin sahip olduğu hayvan sayısı ile doğru orantılı olarak artacak veya azalacaktır.