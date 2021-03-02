Bakan Selçuk Müjdeledi! Destek Ödemeleri Cuma Günü Başlıyor

Vatandaşlarımız korona virüs salgını nedeniyle maddi anlamda birçok zorlukla karşılaştı. Fabrikaların üretim kapasitesi düştü esnaf eskisi gibi iş yapamaz hale geldi. Bu zor durumlarda çalışana ve patrona destek de devletten geldi!

Devlet patronun iş yükünü hafifletmek için kısa çalışma ödeneğini başlattı. Böylece sigortalı vatandaşlar çalışamadıkları dönemde de devlet desteği alabildiler. Uzun zamandır beklenen işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ücretlerine dair beklenen müjde de geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk tarafından şubat ayındaki ödemelerin de ne zaman yapılacağı açıklandı.

Şubat sonu ve mart ayında vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de kısa çalışma ödenekleri ve işsizlik maaşları oldu. Yoğun olarak merak edilen soruya cevap da gecikmedi. Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk vatandaşların beklediği müjdeyi verdi, sorularını da yanıtladı…

ŞUBAT AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneklerinin ne zaman verileceği de açıklandı. Son dakika açıklaması da Bakan Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk hem KÇÖ hem de işsizlik maaşlarının 5 Mart’ta hesaplarda olacağını söyledi.

ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

Vatandaşlarımızın ödemeleri ise mevcut banka hesaplarına yapılacak. Banka hesabı ya da IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlar da ödemelerini PTT üzerinden alabilecekler.

KÇÖ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Selçuk tarafından gelen son dakika bilgilerine göre Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları vatandaşlarımızın hesaplarına 5 Mart itibariyle yatacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgın döneminde vatandaşlarımıza destek olmak için başlatılan kısa çalışma ödeneği de aslında aylar önce sona erecekti. Fakat salgının uzadı ve esnaf ekonomik olarak bir türlü toparlanamadı. Hal böyle olunca da devlet vatandaşa destek çıkmak adına kısa çalışma ödeneklerini uzatma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla da kısa çalışma ödenekleri bir kez daha uzatılmış oldu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında kısa çalışma ödeneklerinin son kez uzatılacağını açıkça belirtmişti. 31 Mart’a kadar uzatılan ödeneklere aynı zamanda asgari ücretteki artış kadar da zam yapılacak. Fakat 31 Mart itibariyle artık sigortalı çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEKRAR UZATILIR MI

Korona virüs salgını ile vatandaşlarımıza destek olarak verilen kısa çalışma ödenekleri 31 Mart 2021’ye kadar uzatılması için gereken karar Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödeneklerin son kez uzatıldığının da altı kesin bir şekilde çizildi. Normalleşme adımlarının da ülke genelinde tekrar başlamasıyla birlikte kısa çalışma ödeneğinin bir kez daha uzatılması pek ihtimal dahili değil. Ancak tekrar bir kapanma ya da vaka sayılarında beklenmedik bir artış olursa yetkililer kısa çalışma ödeneğini tekrar gündeme getirebilir. O zamana kadar KÇÖ uzatılması maalesef ki beklenmiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Vatandaşlarımıza verilen en kısa çalışma ödeneği ise güncel olarak 2 bin 146 lira. En yüksek kısa çalışma ödeneği ise 5 bin 366 Türk lirası.

KISA ÇALIŞMA NEDİR?

İnternette, sosyal medya da televizyonlar da kısa çalışma ödeneğine dair açıklamaları artık her dakika görür oldu. Bu yüzden de kısa çalışmanın ne olduğu da yine vatandaşlar tarafından sorulan bir diğer soru haline geldi.

Kısa çalışma, işyerindeki çalışma süreleri azalan ya da durdurulan sigortalıların üç ayı geçmemek üzeri devletten aldıkları destek ödemesidir.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR NASIL BAŞVURULUR

Vatandaşlarımız kısa çalışma ödeneği kadar işsizlik maaşının da ne olduğunu ve nasıl alındığını merak ediyor. Eğer vatandaşlarımız belli bir süre sigortalı çalışmış ve işlerini kaybetmişlerse İŞKUR tarafından işsizlik maaşı alırlar.

600 gün sigortalı çalışan ve prim ödemişleri 180 gün, 900 gün sigortalı çalışan ve prim ödemişleri 240 gün 1080 gün üstü çalışan ve prim ödemişlere de 300 gün boyunca işsizlik maaşı verilir.

Aynı zamanda işsizlik maaşı alanlara İŞKUR tarafından yeni bir iş bulmak için yardım edilir ya da meslek eğitimi ücretsiz şekilde sunulur. Vatandaşların ise işsizlik ödeneği aldıkları sürece sağlık sigortaları devam eder. En düşük işsizlik maaşı ise bin 420 liradır.

İşsizlik ödeneği içinse başvurular işten çıkarıldıktan 30 gün içinde İŞKUR’a yapılır.