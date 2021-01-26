Bakan Selçuk Açıkladı! Emekli Maaşı Alanlara Müjde

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamında yapılan çalışmalarda ocak ayı emekli maaşı zam fark ödemesi hesaplara yatması beklenmektedir. Yer verilen sistemlerin yanı sıra emekli olan vatandaşların daha refah bir ortamda yaşaması adına çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra zam farkı kapsamında ödemelerin 2021 yılı ocak ayında yatacağı ise ön görülmüş durumlardan biri olmaktadır.

Memur ve emekli olanların zam oranları 2 yılda bir görüşme sağlayarak belirtilmektedir. Bu sayede zam haberleri bekleyen vatandaşlara yapılan çalışmalar doğrultusunda daha net bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Detaylı bir şekilde yapılan görüşmelere sonucunda temmuz ve ocak ayı kapsamında değerlendirilme yapılır. Her dönem üzerinde hesaplanan 6 aylık oranlarda enflasyon oranının üzerinde çıkması halinde fark rakamı da içine eklenmektir. Yapılan toplu sözleşme kapsamında memur emeklisi temmuz ayında %4 zam alıyorken bu rakam %3 olarak ocak ayında belirlenmiştir.

Oranlar %7,36’ya Kadar Çıktı!

Türkiye kapsamında yapılan açıklamaların yanı sıra yayınlanan veriler içerisinde artış olduğu gözlemlenir. TÜİK bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda ikinci olarak bilinen 6 aylık enflasyon oranı %8,36 olarak belirlenmiştir. Yer verilen bu rakam ise temmuz ayında oranının %4 kadar olduğunu belli etmektedir. Ocak ayı içerisinde yapılan zam oranı %3 olarak belirlendiği sırada toplam olarak bakıldığında ise %7,36 şeklinde açıklanmıştır. Yapılan bu düzenlemelerin ardından en düşük memur maaşı 4,500 lira oluyorken emekli memur maaşı 3,020 şeklinde belirlenmiştir.

Son Dakika! Farklar Yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı kapsamında yapılan açıklamalarda aylık alan vatandaşların fark ödemesinin ocak ayında gerçekleşeceği duyuruldu. Yer verilen yazılı açıklama içerisinde 2 milyon 323 bin kişinin fark ödemeleri hesapları aracılığında yatacağı duyuruldu.

Aynı zamanda ileriki dönemlerde daha refah bir ortam sağlanası adına yapılacak olan çalışmaların da artacağı ön görülen durumlardan bir tanesi olmaktadır. Tam da bu noktadaiçerisinde herhangi bir durum yaşanmaması adına gerekli önlemlerde alınmaya devam etmiştir.

Yukarıda verilen ifadelerin yanı sıra yapılan bir diğer açıklama ise aylık bazında değerlendirilme yapılacağı olmaktadır. Şöyle ki ödeme esnasında aylık içerisinde ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

SSK ve BAĞ-KUR içerisinde aylık ödeme şeklinde alan vatandaşların zamlı olacak şekilde alınacağı yapılan açıklamalardan yalnızca bir tanesidir. Toplam fark ödemesi için ise verilen rakam 739 milyon 653 bin şeklinde belirlenmiştir.

SSK Ve BAĞ-KUR Ödemesi Ne Kadar Olacak?

Yapılan destek yardımların yanı sıra pandemi dönemlerinde uygulanan çalışmalar vatandaşları büyük oranda kolay yönden etkilemiştir. Öyle ki yer verilen yardım destekleri, bütçeye uygun destek paketleri bu kapsamda önemli bir yere sahip olmaktadır.

Aynı zamanda zam fark ödemesi 2021 kapsamında da büyük kolaylıklar elde edilirken ne zaman yatacağı ise merak edilmeye başlandı. Ocak ayı içerisinde yatacağı ön görülen durumlardan biri olmasının yanı sıra ne kadar yatacağı ise gündemde oldukça büyük merak uyandırmıştır.

SSK kapsamında bakıldığı zaman 200 0 yılı ve öncesinde emekli olan adayların yeni maaşı 2420 lira olarak belirlenmiştir. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan adayların maaşı ise 1500 lira olarak değiştirildi. En düşük oranda esnaf BAĞ-KUR aylığı 1627 lira olarak belirlenirken en düşük tarım BAĞ-KUR aylığı ise 1662 liraya yükseltildi.