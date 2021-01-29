Bakan Resmen Açıkladı! Emeklilik Müjdesi

Yaptığı açıklama ile emeklilik şartları hakkında vatandaşın kafasında soru işareti olan, birçok vatandaşın emeklilik konusu hakkında farklı fikirler söylediği konu, bakanın bu açıklaması ile vatandaşın kafasında soru işareti oluşturmayacak. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada Korona sürecinde insanların zor zamanlarında omuzlarındaki yükleri hafifletmeyi, planladıklarını ifade etti.

Kimler Yapılandırma Kapsamında Yer Alır

Binlerce emeklinin kafasında soru işareti olarak bulunan emeklilik süresi zor zamanlarda vatandaşların kafasını en çok kurcalayan konuların başında geliyor. Corona virüsüyle beraber çalışma hayatında birçok sektörün kepenkleri kapatma noktasına gelmesiyle beraber insanların işsiz kalması sonucu emeklilik tekrar gündeme gelip en çok araştırılan konuların başında gelmektedir.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre emeklilikte yapılandırma kapsamında GSS primi, işsizlik sigortası primi, meslek hastalığı, idari para cezaları, yersiz ödenen gelir, aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-kur sigortalarının bu yapılandırma kapsamında olduğu belirtildi.

Yapılandırmalara İlgi Büyük

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Pandemi sürecinde maddi, manevi zor durumda olan vatandaşların prim borçlarını yapılandırarak vatandaşların yüklerini hafifletmeyi amaçlayarak yola çıktığı yapılandırma sürecine yüksek katılımın olduğunu, bu zamana kadar 1 milyon 430 bin kişinin başvurduğunu ve 79 milyar 24 milyon liralık bir borcun yapılandırıldığını belirtti.

Resmi Gazetede yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanununun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde yer alan başvuru ve ilk ödeme süreleri, 1 ay uzatıldı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Genel Sağlık Sigortası Borcu yararlanmak isteyen vatandaşların ilgili kurumlara 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvurabilecekleri, prim borcunun ilk taksitlerini ise 31 Mart 2021 tarihine kadar ödeyebilecekleri belirtildi.

Bakanlık ayrıca peşin ve taksitli ödemelerde vatandaşlara bazı kolaylıklar sağlanabileceğini açıkladı. Bu kapsamda Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinebiliyor. Taksitle ödeme tercihinde bulunanlar için ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkânı getirilebildiği söylendi.

Prim Borcunda Ödeme Olanakları

Bakanlığın duyurduğu ve vatandaşın bizzat ilgilendiren prim borcu ödemeleri hakkında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un emeklilik hakkında yaptığı yapılandırma açıklamasından sonra vatandaşlar prim borcunu öderken peşin veya taksit ödemelerde hangi durumlar ile karşılaşabilir. Peşin öderken veya taksit ödemelerin tarihi ne zaman gibi durumlar vatandaşın bu sıralar en çok üzerinde durduğu konulardan. Genel Sağlık Sigortası borçlarının gecikme cezası ve zammının tamamının silinmesi için vatandaşların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödemelerini peşin ve taksitler halinde ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biriside gelir tespiti durumu. Genel Sağlık Sigortası borçları yapılandırılırken vatandaşların ekonomik durumu hakkında bilgi veren gelir tespiti Genel Sağlık Sigortasına kurumuna giderek yaptırılan ve kişinin gelir testi yaptırarak Genel sağlık Sigortası hakkında bilgi veren bir işlem sürecidir.

Genel Sağlık Sigortalısı olan kişilerden daha önceleri hiç gelir testine başvurmayanlar 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvuru yaparak Genel Sağlık Sigortası primlerini silip, yapılandırabilirler. Ayrıca gelir testi yaptıran vatandaşların beraber yaşadığı aile bireyleri içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilen bireylerin Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek ve bu vatandaşların prim borçları devlet tarafından karşılanacağı belirtildi.