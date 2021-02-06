Bakan Pekcan müjdeyi verdi! 1.5 milyon kişinin borcu ertelendi!

Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını sebebi ile ekonomik olarak oldukça zor duruma girildi. Özellikle vatandaşlar bu ekonomik koşullar altında gün geçtikçe daha da borçlanmaya başlamıştır. Çalışan vatandaşlar veya iş yeri sahipleri aşırı derece de ki gelir kaybı sebebi ile son derece zor durum altına girmiştir. Bazı iş yerleri korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldığı için birçok vatandaş gelir kaybına uğramıştır.

Özellikle esnafların kepenk kapatmasına neden olan virüs salgını neticesinde devlet tarafından kredi paketleri açıklanmıştır. Bu kredi paketleri karantina sürecinin ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş ve esnafa dağıtılmaktadır. Bu nedenle oldukça farklı şekillerde yardım kampanyaları açıklamaya başlayan devlet bankaları esnaflara krediler vermiştir. Bu kredilerin ödeme günleri de geldiğinden dolayı Bakan Pekcan bu konu hakkında açıklama yaptı. Ekonomik zorlukların halen daha devam etmesinden dolayı 1 milyon 300 bin esnafın kredi borçları tekrar ertelenmiştir. Şeklinde açıklama yapan Bakan Pekcan esnafın yüzünü güldürdü. Esnaf kredi borcu erteleme kapsamında yaklaşık 13 milyar TL borç ertelenmiştir.

Esnaf ve sanatkârlar odası ile görüşme yapılmasının ardından esnaflara verilen kredilerin Haziran ayına kadar ertelenmesine karar verildi. Bu konuda rahat bir nefes alan esnaf dükkânlarını açmaya başladı. Cumhurbaşkanı liderliğinde alınan bu karar tüm esnafı sevindirdi.

Karantina Sürecinin Ekonomik Etkilerini En Aza İndireceğiz

13 Milyar Liralık Borç Ertelendi

Karantina kapsamında vatandaşlar ve esnaflar oldukça zor bir ekonomik sürece girmişlerdir. Bakan Pekcan tarafından yapılan açıklamada ise bu ekonomik zorlukları en aza indirmek için tüm çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Mecburi şekilde gerçekleştirilen kısıtlamalar esnafları ve vatandaşları zor durumda bıraksa da mecburiyetten kaynaklandığını belirtti. Ayrıca 14 Aralık tarihinden itibarenverdiklerini belirten Pekcan Aynı zamandade sunulduğunu belirtti.

Karantina döneminin başlangıcında verilen esnaf kredilerinin ödemeleri tekrar ertelendi. Haziran ayına kadar ertelenen ödemeler esnafı sevindirdi. Karantina kapsamında iş yerlerini açamayan ve ekonomik zorluk altına giren esnaflar için bakan Pekcan birçok konuda yardım paketlerinin bulunduğunu ve bu konuda gereken desteğin verileceğini belirtti. Bu desteklerin içerisinde kira ve gelir kaybı desteği gibi çeşitli destekler bulunmaktadır. Özellikle karantina başından beri açılmasına müsaade edilmeyen kafe ve restoran tarzı işletmelerin cirolarının 3 milyona kadar olanlarına ayrı destek verilmektedir. Ciro kaybı %50’yi geçmesi durumunda en az 2 bin en fazla 40 bin lira destek verilmektedir. Haziran sonuna kadar ertelenen borçlara ayrı bir faiz uygulanmaması ise ayrıca sevindirici bir haber olarak belirtildi.

Kadın Girişimciler İçin Ayrıca Destek Veriliyor

Bakan Pekcan açıklamalarında kadın girişimcilere ayrıcalıklı destek verildiğini belirtti. Kadınlar iş kurmak ya da işletme açmak istedikleri zaman gereken tüm desteğin sağlandığı belirtildi. Kadın girişimcilere destek kapsamında kooperatiflere 150 bin liraya kadar destek verileceği belirtildi. 2021 yılı içerisinde de bu tarz desteklerin devam edeceğini belirten Bakan Pekcan karantina kısıtlamasının sona ermesinin ardından her esnaf için çözüm planı açıklayacaklarını açıkladı.

Esnaf ve sanatkârlar odaları ve Sanayi ve ticaret odalar ile sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan özellikle kredi ödemelerinin ertelenmesi konusunda vatandaşın ve esnafın yüzünü güldürdü. Korona Virüs kapsamında esnaflar bir daha açmamak üzere kepenklerini kapatmaya devam ediyor. Bu konuda gereken desteğin verilmesi gerektiğini düşünen odalar bakan Pekcan ile toplantıda gerekli görüşmeleri sağladı.