BAĞ-KUR ve SSK Emeklisine Zam Mı Geliyor? Ara Zam Yapılacak Mı

Binlerce emekli vatandaşımız ara zam müjdesiyle sevindi. Peki BAĞ-KUR, SSK ve SGK ila Emekli Sandığı vatandaşlarımıza ara zam yapılacak mı? Nedir bu ara zam müjdesi işte detaylar haberimizde.

Emekli olmaya hak kazanmış binlerce vatandaşımız ara zam müjdesi ise sevindirici haberi aldı. Peki bu ara zam müjdesi nedir? İşte detaylar.

ASGARİ ÜCRETTEN DÜŞÜK MAAŞ OLMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazılan dilekçeye göre emekli vatandaşlarımızın maaşlarının asgari ücretin altında olmaması talep edildi. Bu doğrultu da emekli vatandaşlarımıza ara zam gelebilir!

Emeklilerimizi sevindirecek müjdeli haber burada. Aile, Çalışma ve Sosyal Baknalığımız tarafından ise bir ara zam müjdesiinin kısa zamanda gelmesi bekleniyor.

emekli vatandaşlarımız için ara zam müjdesi bekleniyor. Yapılan zamların asıl nedeni ise en düşük emekli maaşını asgari ücrete denk getirmek. Bu kapsamda ise gerekli kurumlara dilekçeler yazıldı.

Saldın dönemiyle birlikte emekli vatandaşlarımız daha da zor günler yaşadı. Binlerce mağdur konumunda olan emeklilerimiz ise maaşlarına yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Asgari ücrete zam gelse bile eskiden asgari ücretten bile yüksek maaş alan vatandaşlarımızın aylıkları enflasyon karşısında eridi. Bu nedenle de ara zam ile birlikte düzenlenme istendi.

DİLEKÇE YAZILDI

Emekli vatandaşlarımız içinse beklenen ara zam müjdesi için dilekçe İyi Parti üyesi Ümit Dikbayır tarafından yazıldı. Eğer emeklilere ara zam için yazılan bu dilekçe bakanlık tarafından kabul edilirse emeklilerimizin maaşları asgari ücrete denkleşecek.

Emekli vatandaşlarımızın mağduriyetine karşı ise dilekçe Milletvekili Ümit Dikbayır tarafından bakanlığa yazıldı. Fakat henüz ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bir cevap gelmiş değil. Bakanlıklardan gelen cevaba göre de vatandaşlarımızın maaş müjdeleri belli olacak.

Enflasyon artışına rağmen emekli maaşlarına yapılan zammın az bulunması ve birçok emekli vatandaşımızın bugünlerde zorluk yaşaması nedeniyle böyle bir dilekçe yazılmış.

EMEKLİLER MAĞDUR KONUMDA

Vekil Dikbayır ise, emekli maaşlar arasında olan uçurumdan bahsetti ve en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 7 buçuk kat olduğunu bunun AB ülkelerinde sadece 4,2 olduğunu belirtti. Gelir adaletsizliğinin önüne geçmek için maaşlara zam talebinden bulundu.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 11:35