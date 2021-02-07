Aynı Gün Onaylı Gelir Belgesiz Kefilsiz 5.000 Lira Kredi Müjdesi! Başvurular Online Yapılacak!

2021 Şubat ayının gelmesi ile birlikte bankalar yeni kredi paketlerini açıklamaya başladı. Acil nakit ihtiyacını düşük miktarda kredi çekerek kapatmak isteyen vatandaşlar anında kredi veren bankaları araştırıyor. Düşük faizlerle şubelere gitmeye gerek kalmadan, kefil ve gelir belgesi istemeden 5000 lira kredi veren bankaları sizler için haberimizde derledik. Üstelik bazı bankalar 60 aya kadar vade seçeneği sunuyor.

Pandemi sürecinde acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar düşük faizle anında kredi veren bankaları yakından takip ediyor. Çoğu vatandaş şartsız, kefilsiz, gelir belgesiz düşük miktarda kredi veren bankaları araştırıyor. 19 yaşından büyük 65 yaşından küçük olan vatandaşlara söz konusu koşullarla kredi veren bankaları araştırdık.

DENİZBANK ANINDA GELİR BELGESİZ 5 BİN LİRA İHTİYAÇ KREDİSİ

Denizbank ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlara gelir belgesi istemeden aynı gün onay olacak şekilde 5 bin lira kredi veriyor. 5.000 lira kredi çekmek için banka şubelerine gitmenize gerek bile yok. DenizBank'ın resmi internet sitesi üzerinden kolayca ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden başvuru yapmanın yanı sıra SMS ile de başvuru yapmanız mümkün. Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girip 3280'e “Kredim” yazıp 1 adet boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı gönderin. Kredi başvurunuz onay alır almaz kullanmaya başlayabilirsiniz.

ING bank düşük limitlerle kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için Mini Kredi kampanyasını hazırlamıştır. Üstelik vatandaşlar buradan çekecekleri kredileri 60 aya varan vadelerle ödeyebilecektir. ING Bank’ın düşük limitli ihtiyaç kredisine başvurmak için resmi internet sitesine girebilir ya da internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Başvurunuzu yaptığınız zaman onay mesajı geldiği andan itibaren kredinizi kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK GELİR BELGESİZ ANINDA 5.000 LİRA KREDİ

Hızlı ve anında kredi çekmek isteyen vatandaşlar QNB Finansbank’a başvuru yapabilirler. QNB Finansbank, düşük limitli kredi başvurularınız için hem uygun faiz oranları sunar hem de gelir belgesi ya da kefil istemez. Kredi başvurusu yapmak için kimlik numaranızı 5030’a göndermeniz gerekmektedir. SMS'in yanı sıra bankanın resmi internet sitesi ya da ATM'ler üzerinden de başvuru yapabiliyorsunuz. Kredi başvuru sonucunuz 35 dakika içinde banka tarafından size bildirilecektir. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde size en yakın QNB Finansbank şubesine gidip kredinizi çekebilirsiniz.

TEB GELİR BELGESİZ 5000 LİRA KREDİ

5.000 liralık ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar TEB şubelerine giderek ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak aynı gün içinde 5.000 lira kredi çekebilirler. Banka tarafından aranan koşullara uygun olan müşteriler 60 aya kadar vadelerle kredilerinin kullanabilirler. TEB’den kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar eğer TEB müşterisi ise internet bankacılığı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.