Aylık 93 TL Fatura Yardımı! Faturasını ödemekte zorlananlar dikkat!

Başvurular başladı. Kimlere elektrik faturası yardımı yapılıyor, elektrik faturası yardımı başvurusu nereye yapılır, ne kadar yardım yapılıyor gibi soruların cevapları ise yazı içerisinde detaylı bir şekilde verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmakta olan yardım ile birlikte ailelere her ay 93 TL elektrik yardımı veriliyor. Yardıma muhtaç aileler ise gelecek olan elektrik faturalarının 93 TL üzerinde olan kısımlarını ödeyecek. Örneğin yardıma muhtaç bir ailenin elektrik faturası 95 TL geldiği takdirde bakanlık tarafından 93 TL’si ödeniyor. Kalan 2 TL’lik kısım ise aile tarafından ödeniyor.

Elektrik Yardımı Başvurusu Nereye Yapılmaktadır?

Kişiler bağlı bulundukları illerin veya ilçelerin Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğü aracılığı ile yapılmaktadır. Kişilerin başvurularını şahsen giderek yapması gerekmektedir. Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgileri ise kişiler kolaylıkla ALO 144 hattı üzerinden alabilmektedir.

Elektrik Yardımı Hakkında

1 – 2 kişilik hanelere: Aylık 75 kWh,

3 kişilik hanelere: Aylık 100 kWh,

4 kişilik hanelere: Aylık 125 kWh,

5 veya daha fazla kişi bulunan hanelere: Aylık 150 kWh tutarında elektrik yardımı yapılmaktadır.

Hanelerde bulunan kişi sayısına göre yapılacak olan elektrik yardımı değişiklik göstermektedir. Evde barınmakta olan kişi sayısının fazlalığı da devlet tarafından yapılacak olan kWh yardımını arttırmaktadır. Belirlenen şartlara göre ise kişilerin sayılarına göre alabilecekleri yardımlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Yapılacak olan yardımlar her ay düzenli bir şekilde ödenmektedir. Kişinin maddi durumunda herhangi bir şekilde iyileşme meydana geldiğinde ise yardımlar kesilmektedir. Maddi durumda değişme olmaması durumunda veya daha da kötüleşmesi durumunda ise yardımlar kesilmeden düzenli bir şekilde yapılmaya devam edilecektir.

Elektrik Faturaları Nereye Yatırılacak?

Elektrik yardımı başvurusu yaptıktan sonra başvurusu onaylanmış olan kişilerin herhangi bir ek talep oluşturmasına gerek kalmamaktadır. Sistemler tarafından tanımlanmış olan kimlik bilgileri ile kişiler ödemelerini yapabilmektedir. Kişiler elektrik faturalarını kimlik kartı ve elektrik faturası ile birlikte PTT şubeleri üzerinden ödeyebilmektedir.

Yapılacak olan ödemeler sonucunda ise kişinin bilgileri teyit edilecektir. Teyit aşamasında veya kimlik kontrolü sırasında herhangi bir şekilde bağdaşmayan durum tespit edildiği takdirde ise yardımın kesilmesi mümkündür. Elektrik parası yardımı her ay düzenli bir şekilde kişilere verilmektedir. Belirtilmiş olan şartlar doğrultusunda herhangi bir şekilde durumda iyileşme gözlemlenmediği takdirde ise yardımlar sürekli olarak devam edecektir. PTT şubelerine giderek kimlik kartı ve elektrik faturası ile birlikte ödeme yapmak mümkündür. Sistem üzerinden tarama yapıldıktan sonra kişiler sadece 93 TL’nin üzerinde yer alan kısmı ödemekle mükellef tutulmaktadır. 93 TL’lik kısım ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından direkt olarak ödenmektedir.

Elektrik Faturası Yardımından Kimler Faydalanabilmektedir?

Belirlenmiş olan kurallar gereği yardımdan sadece belirli bir kısım insan faydalanabilmektedir. Genel kapsamı ile yardıma muhtaç olan kimseler bu yardımdan faydalanabilmektedir. 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler bu yardımdan fayda görebilmektedir. Devlet sistemi içerisinde yer alan bilgiler doğrultusunda ise kişilerin durumları direkt olarak tespit edilebilmekle birlikte durumda gelişme olduğu takdirde ödeme kesilmektedir.