Aylık 43 Türk Lirasına Kredi Desteği İşte O Bankadan Geldi! Kaçırılmayacak Fırsat

Yapı Kredi’den vatandaşlarımız için efsane bir kredi kampanyası geldi! Oldukça düşük taksitlerle vatandaşlarımız kredi sahibi olabilir! Ayda sadece 43 Türk lirası ödeyerek işte bu şekilde kredi sahibi olabilirsiniz!

Korona virüs dönemiyle birlikte bankalarında sundukları paketler ve kampanayalar değişti. Vatandaşların artan ihtiyaç kredisi taleplerine yetişmek için bankalar da yeni fırsatlar sunuyor! Daha önce hiç sunmadıkları kampanyaları yapan vatandaşlar hem halka destek olmak isterken hem de kendi aralarında adeta yarışıyorlar! Bu yarışa katılan bankalardan biri de Yapı Kredi oldu! Yapı kredi sunduğu oldukça düşük ödemeli kredi fırsatıyla birlikte vatandaşlarımıza adeta kaçırılmaz bir fırsat sunmuş oldu!

Salgın döneminde vatandaşlarımız nakde daha çok ihtiyaç duyar oldu. Bu nedenle de eskisinden daha çok ihtiyaç kredisi sorgulanmaya başladı. Bankalar ise vatandaşlarımızın bu taleplerine yetişmek için yeni kampanyalar sunuyor. Bir kampanya da Yapı Kredi Bankasından geldi vatandaşlarımız aylık sadece 43 Türk lirası ödeyerek kredi alabilir ve ihtiyaçlarını giderebilirler!

AYDA SADECE 43 TÜRK LİRASI

Yapı Kredi’nin bahsettiğimiz bu kampanyasından ise vatandaşlarımız sadece aylık 43 Türk lirası taksit ödeyerek yararlanabilirler.

Bizde sizler için koşulları ve kredinin özelliklerini araştırdık.

Vatandaşlarımız 1000 Türk lirası için aldıkları acil nakit ihtiyaçlarını ayda sadece 43 Türk liralık taksitlerle geri ödeyebiliyorlar.

Yapı Kredi’nin vatandaşlarımıza sunduğu faiz oranı ise %1,69. Bankadan daha çok ihtiyaç sahibi olan daha yüksek meblağlar da kredi alabilecekler. Fakat ihtiyaç kredisi oranı bankanın değişmeyecek. Verilecek en fazla vade ise vatandaşlarımıza 36 ay.

Kredinin türü ise vatandaşlarımız isteklerine, seçtiği paket ve kampanyalara son olarak e gelirine göre değişiklik gösterecek. Eğer vatandaşlarımız geliri yüksekse kolayca yüksek meblağlı krediler alabilirler. Fakat gelirleri yüksek değilse vatandaşlarımızın kredi notu burada önemli rol oynayacaktır. Ya da vatandaşlarımızdan kefil talep edilebilir.

24 SAAT BAŞVURU ŞANSI

1000 Türk lirası ihtiyaç kredisinde ise vatandaşlarımız banka çok düşük bir dosya masrafı alacağını duyurdu.

Ayrıca banka ihtiyaç kredilerin de oluşan dosya masrafının da sadece %5 oranını alacağını söyleyerek adeta kredi yarışında diğer bankalara meydan okuyor.

Bankadan ayrıca 7/24 kredi çekmek mümkün. Vatandaşlarımız SMS ile de başvurarak kredi alabilirler. Bunun için öncelikle T.C kimlik numaralarını yazmaları ve sonra kredi yazarak bankaya mesaj göndermeleri yeterlidir.

