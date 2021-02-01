Aylık 179 TL Taksitle Sıfır Faiz 6 Bin TL Krediniz Hazır!

Akbank’ın normalde daha yüksek faizler ile sunduğu hızlı para kredisi tüm vatandaşların tarafından faydalanabilmesi için daha düşük faiz oranları ile karşımıza çıkmaktadır. Birçok kişinin korona virüs kapsamında destek olarak başvurduğu hızlı para kredisi vatandaşların ekonomik sıkıntılarının giderilmesinde başlıca rol oynamaktadır.

Aylık 179 TL gibi cüzi bir miktarda geri ödemesi bulunan bu kredi seçeneğinin oldukça fazla tercih edildiği görülmektedir. 179 TL taksitli kredi imkânı sunan Akbank, vatandaşlarına bu kredi paketine başvuru yapabilmeleri için telefon ve internet bankacılığı üzerinden de hizmet veriyor. Hızlı para kredisi olarak adlandırılan bu kredi paketinde en fazla 80 bin TL kredi çekilebiliyor. Minimum kredi çekme tutarı ise 6 bin TL olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte kredi çekmek için telefondan ya da internet şubesinden başvuru yapmanız yeterli olmaktadır. 6 bin TL kredi 0 faiz olarak işlenirken diğer limitlerde farklı faiz ve vade seçenekleri bulunmaktadır. Bu vade seçenekleri 180 aya kadar çıkabilmektedir.

Kredilerin Vade Çeşitleri ve Faiz Oranları

Bu vade seçenekleri arasında kuşkusuz en dikkat çekici olanı başlangıç paketi olarak görülmektedir. Dilerseniz sizde bu kredi paketlerinden dilediğinizi tercih edebilir ve size özel vade seçenekleri ile geri ödemenizi özelleştirebilirsiniz. Bunun için ise yapılması gereken adımlardan kısaca haberimizin devamında bahsediyor olacağız.

Örnek olarak 6 bin TL kredi çekmek isteyen vatandaşlara yüzde 0 faiz ile 30 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır. Aynı şekilde 20 bin TL kredi çekmek isteyen vatandaşlarda vade sayısı 72 ye kadar çıkabiliyorken faiz oranı da 0,99 olarak belirtilmektedir. Bir diğer kredi paketi olan 50 bin TL’lik kredide ise vade sayısı 144 aya kadar uzarken faiz oranı da yine 0,99 olarak belirtilmektedir. Son olarak 80 bin TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar için ise vade sayısı 180 aya kadar çıkabilmekte ve faiz oranı da 1,25 olarak belirtilmektedir.

Akbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hali hazırda bir Akbank müşterisi iseniz işiniz gerçekten kolay. Direk şubelere gitmenize gerek kalmadan mobil ya da internet şubesi aracılığı ile dilediğiniz gibi başvuru yapabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken internet bankacılığı ya da telefon bankacılığı hesabınıza giriş yaparak gerekli şartları yerine getirmek ve kredi başvurusunda bulunmak. Eğer Akbank müşterisi değilseniz şubelere giderek gerekli işlemleri tamamlayabilir ve kredi paketinden sizde faydalanabilmek için kendi adınıza bir hesap açtırabilirsiniz. Bununla birlikte sizde dilediğini zaman kredi paketinden yararlanabilir ve size uygun vade seçeneği ile kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Diğer bir başvuru seçeneği olarak ta SMS yöntemi ile de kredi için başvuruda bulunabilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bunun içinde tabi ki Akbank mobil şifreniz ve Akbank içerisinde bir hesabınız bulunması gerekmektedir. SMS ile başvuru yapacak olan vatandaşlar için HP yazarak 6665 numarasına mesaj atmaları yeterli olacaktır.