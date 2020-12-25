Aylık 170 TL Taksitle Hemen 3 Ay Ertelemeli Kredi Rekor kırıyor

İhtiyaç kredi kullanmak için İş bankası en ideal seçenekleriniz arasında bulunmalıdır. Sizler için en çok tercih edilen İş Bankasın Anında ihtiyaç kredi kampanyasının sağladığı olanakları inceledik. İş Bankası tarafından sunulan bu fırsat doğrultusunda müşteriler için avantaj sağlanması bekleniyor. İnsanların daha kolay bir şekilde krediye ulaşabilmesi adına başlatılmış olan bu mükemmel kredi fırsatı ile beraber 5 bin TL öde kampanyası adına başlatılmış olan bu fırsat eşiğine hemen siz de bugün başvuru yapabilirsiniz. Milyonlarca vatandaşımızın tek bir başvuru sonrasında ulaşabileceği kredi paketlerinden bir tanesi olan Türkiye İş Bankası kredi paketinde ayrıntılar şu şekilde seyrediyor…

İŞ BANKASINDAN ANINDA KREDİ KAMPANYASI

İş bankası tarafından bu zorlu süreç içerisinde vatandaşlar için birbirinden farklı kredi destekleri sağlanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde yeni bir kredi kampanyası başlatıldı. Üstelik bu kredi fırsatı düşük faiz ve ödeme erteleme imkânı sunuyor. İş Bankası müşterilerinin kredi kullanımlarında 36 aya kadar vade seçenekleri ile birlikte yüzde 0,96 faiz oranı ile birlikte büyük fırsatlar sunuyor.

İş bankası müşteriler için sunmuş olduğu 36 ay vade seçeneği ve 0,96 faiz oranıyla birlikte ödeme erteleme imkânını da siz müşterilerine sunmaktadır. Banka ödeme sürenin 37 ay ile 60 ay arasında olması durumunda ise faiz oranı yüzde 1.06 oranında uygulandığı açıklanmaktadır.

Kredi kullanım limiti ise İş bankası tarafından 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Anında kredi kampanyası ile en önemli unsur 3 ay ödemeleri erteleme fırsatını sunması olmaktadır. Mayıs ayı içerisinde kredi fırsatından yararlanan vatandaşlar bu kredi erteleme fırsatı ile Eylül döneminde ödeme yapma fırsatı sunmaktadır.

5 BİN TL KREDİ ÖDEME FIRSATI!

Bu kampanya doğrultusunda 5 bin TL kredi kullanımı ile bir müşterinin 36 ay vadesi ile birlikte ödeme planı sunulmaktadır. Ödeme planı ise şu şekilde yapılmaktadır.

İş bankası tarafından 3 ay erteleme kredi kampanyası için öncelikle başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bunun için iş cep, internet şubesi ya da Bankamatiklerden anında kredi başvurusu yapabilme fırsatı ile şubeye gitmenize gerek kalmayacaktır. Böylelikle bu kampanya için başvurularınızı yapabilir ve kredinin onaylanması ile birlikte ödemelerinizi çok rahat bir şekilde halletme fırsatını elde edebilirsiniz. Ayrıca toplam da 50 bin TL’ye kadar kredi paketlerinden de yararlanabilme fırsatınızın olduğunu hatırlatmak gerekir. Türkiye İş Bankası’nın başlatmış olduğu bu efsanevi kredi paketine tek başvuru yolu ise en yakın Türkiye İş Bankası fiziksel şubesidir.