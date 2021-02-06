Aylardır Bekleniyordu! Tarih Belli Oldu! Emeklilere 206 TL Ödeme

Karantina ve yükselen enflasyon değerleri yüzünden uzun ve zorlu geçen 2020 yılının ardından 2021 yılının ilk ayında zorlu sürecin yaratmış olduğu ekonomik zarara karşı emekli vatandaşlarımızın zorlu geçen süreçte yaşadıkları mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve enflasyon değerlerinin yükselme riskine karşı zam yapılmıştı. Uzun süren görüşme ve pazarlıklar sonucunda yapılan zammın haberini alan emekli vatandaşlar yeni maaşlarına kavuşmak umuduyla heyecan içinde yeni maaşlarını alabilecekleri tarihi beklemeye başladılar.

Yapılan açıklamalara göre emekli vatandaşlar için belirlenen yeni zamlı maaş ödemeleri SSK emeklisi vatandaşlar için geçtiğimiz ayın 18’inde başlarken SSK emeklisi vatandaşlar yüzde 8,36’lık bir zamma ulaşmışlardı. Artık emekli maaşları 2021 yılı için belirlenen bu zamlarla birlikte emekli vatandaşlar tarafından alınacak.

Öte yandan belirlenen zam oranlarıyla birlikte BAĞ-KUR emeklisi olan emekli vatandaşların zamlı maaş ödemelerini alabilecekler.

Emeklilere Ek Ödeme!

Karantina sürecinde ekonomik olarak sıkıntı çeken milyonlarca memur emeklisi vatandaşların ocak ayı için olan zamlı maaşları netlik kazanmadığı için herhangi bir artış yapılmadan ödendi. Emekli vatandaşlar yeni yılla birlikte gelen maaşlarının farkını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan resmi açıklamada belirtilecek olan tarihte alabilecekler.

Emekli Vatandaşlar İçin Maaş Ödeme Günü Ne Zaman?

Aylıklarını aydan aya alan emekli vatandaşlara 1, 3 ayda 1 şeklinde alan emekli vatandaşlara kasım ve aralık dönemi 1, aralık, ocak ve şubat dönemi alan emekli vatandaşlara 2, ocak, şubat ve mart dönemi alan emekli vatandaşlara ise 3 aylıkyansıtılacak. Genel anlamda emekli vatandaşlar bu zamlı maaş uygulamasından asgari düzeyde aylık 2814 TL olan aylık maaş 3020 TL olmuş oldu.

Emekli vatandaşların yeni yılla birlikte gelen zamları da dahil olmak üzere 4A SSK kapsamında emekli olan vatandaşların aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 17’si ile 26’sı arasında değişmektedir. Emekli vatandaşlar Emekli Sandığı bünyesinde ise doğum yıllarına ve doğum günlerine göre değişen tarihler içinde emekli maaşlarını almaktadır. Bunun yanı sıra Emekli Sandığı bünyesinde maaş ödemeleri cumartesi gününe rastlayan vatandaşların maaşları cuma gününe yansıtılır maaş ödemeleri pazar gününe yansıyan vatandaşların maaşları pazartesi gününe yansıtılır.

Mevcut Emeklilik Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesi altında SSK yani 4A, BAĞ-KUR yani 4B, Emekli Sandığı yani 4C’li çalışan vatandaşlar mevcuttur. Yıllar içinde devlet hazinesi içerisinde yaptıkları birikime ulaşmak için bekleyen emekli adayı vatandaşlar bir yandan da emeklilikleri hakkında birçok kaynaktan yararlanarak belirlenen bu şartları yerine getirmek için uğraşmaktadırlar.

Ekonomik şartların zorlaştığı şu son günlerde milyonlarca kadın ve erkek vatandaşın aklında soru işareti olarak duran emeklilik şartları farklılık gösterebiliyor. Birçok hususun değerlendirmeye alındığı değerlendirmede genel anlamda bakılan şartlar ise şunlardır;

Prim gün sayısı

Çalışılan yıl

Cinsiyet

Özellikle son zamanlarda BAĞ-KUR çatısı altındaki emekli adayı işçi vatandaşlar mevcut emeklilik şartlarının detayları üzerine araştırmalar yapıyor. BAĞ-KUR çatısı altındaki emekli vatandaşların emeklilik şartları üç gruba ayrılmak suretiyle değişiyor üç grup ise şöyledir; 1 Ekim 1999 öncesi işe girenler, 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler ve 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenler.

1 Ekim 1999 öncesi işe giren ve bu tarihten önce sigortaları yatmaya başlayan vatandaşlar prim ödeme yıl sayıları 23 yıldan fazla olduğu takdirde 25 yıl 9000 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekli olabildikleri için en avantajlı grup konumundalardır.