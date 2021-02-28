Ayda Sadece 228 Liraya 10 Bin TL Kredi Fırsatı! Üstelik 6 Ay Ertelemeli

Pandemi süreci ile herkesin de gördüğü üzere üzere sosyal hayat büyük ölçüde durdu. Bunun sonucu olarak birçok kişi ve aile ekonomik açıdan sıkıntılı günlerin içerisine girmeye başladı. Neyse ki gerek belli başlı devlet kurumları gerekse de belli başlı özel kuruluşlar bu durumun farkında ve sosyal hayata destek veriyorlar. Bu bağlamda Halkbank, sosyal hayatı destekleme kredisi veren bankalardan biri oldu. Peki Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisini çekmek için yerine getirilmesi gereken şartlar nelerdir? 2021 Halkbank sosyal hayatı destekleme kredi faiz oranları nelerdir?

Yukarıda da bahsedildiği üzere koronavirüs pandemisi nedeniyle neredeyse duran sosyal hayat ve ekonomiyi desteklemek amaçlı Halkbank 10 bin TL değerinde sosyal hayata destek kredisi veriyor. Bahsi geçen 2021 Halkbank sosyal hayatı destek kredisi 60 ay vadeli ve 6 ay ödemesiz dönemli bir kredidir. Bunun yanı sıra kredinin faiz oranı ise 0.55’tir…

Altı ayı geri ödemesiz olacak şekilde bir vadeye sahip olan bu kredi 10 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar kullandırılan bir kredi türüdür. Anlaşmalı firmalardan yaptığınız alışverişlerde yalnızca yüzde 0.55 faiz oranı uygulanır. Halkbank 2021 sosyal hayatı destek kredisini en yaygın şekliyle yani 10 bin TL olarak 0.55 faiz ile kullanırsanız ayda yaklaşık 228 TL olarak taksit ödeyerek 54 ayın sonunda kredi ödemenizi tamamlayabilirsiniz. 30 bin lira kredi kullanmanız durumunda ise yüzde 0.82 faiz uygulanacaktır ve bu kredide ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 751,63 liradır.

NASIL BAŞVURULUR?

Halkbank tarafından verilen Sosyal Hayat Destek Kredisinden yararlanmak için size en yakın Halkbank şubelerine giderek ya da online kanallar üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Halkbank çağrı merkezlerini arayarak kampanya ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz. Banka şubelerine gittiğinizde sizden talep edilecek belgeleri Halkbank’ın internet sitesinden öğrenebilirsiniz.