Ayda 400 Türk lirası Taksitle İhtiyaç Kredisi Fırsatı Sizi Bekliyor!

HSBC Bank’tan ayda sadece 400 Türk lirası taksitle ihtiyaç kredisi almak mümkün! Aldığınız krediyi ise istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz! İster evlilik ister tatil size kalmış!

Banka istediğiniz finansman desteğini kredinizi onayladığı gibi hesabınıza yatırıyor! Bu sayede sizde hiç vakit kaybetmeden ihtiyaçlarınızdan yararlanabiliyorsunuz.

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Banka size 3 ila 36 arasında vade seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda vatandaşlarımıza sigorta yaptırdıkları takdir de faiz oranı da %1,59 olarak sunulmakta.

BAŞVURU YOLLARI

Vatandaşlarımız içinse birçok başvuru yolu bulunmakta. İster internet bankacılığı isterseler de mobil bankacılık aracılığıyla hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler.

Vatandaşlarımız yine ATM’lerin yanı sıra en yakın HSBC Bank şubelerinden de başvurularını tamamlayabilirler.

Gerekli Belgeler

Başvuru yapacak kişiye ait kimlik belgesi ya da bunun yerine geçecek pasaport

Yabancı uyruklu olanlar içinse pasaport ve yanında oturma izin belgesi

Gelir belgesi getirmek şarttır. Ücretli çalışanlar ise son çalışma aylarına dair maaş bordrosu getirmek zorundalar. Serbest meslek sahipleri içinse vergi levhası ön koşuldur.

Serbest meslek sahiplerinin yine ticaret sicil gazetesini getirmeleri gerekir

Son aya dair SSK bildirgesi zorunludur.

Eğer banka kefil isterse aynı belgeler kefil için de gerekli olacaktır.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Vatandaşlarımız için aynı zaman örnek bir ödeme tablosu hazırladık. Fakat buradaki faiz oranı sadece Sigortalı* Premier ve Advance İhtiyaç Kredisi Kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için geçerlidir.

Eğer 36 ay vade ve yüzde 1,59 faiz oranı ile 10 bin Türk lirası kredi kullanırsanız aylık 386,56 TL taksit ödemeniz gerekir. Toplamda geri ödeyeceğiniz tutar ise 13.915,99 TL.

Eğer 36 ay vade ve yüzde 1,59 faiz oranı ile 20 bin Türk lirası kredi kullanırsanız aylık 773,11 TL taksit ödemeniz gerekir. Toplamda geri ödeyeceğiniz tutar ise 27.831,99 TL.

50 bin Türk lirası kredi başvurularında ise vatandaşlarımız yine aylık %1,59 faiz oranlarında aylık 1 bin 932 Türk lirası ödeme yapacaklardır. Vadeli 36 ay olup toplam geri ödemeleri de 69 bin 579 Türk lirası olacaktır.