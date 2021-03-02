Aracı Olanlara Aylık 7 Bin TL Ek Gelir Fırsatı! Patron Derdi Olmadan İstediğiniz Kadar Çalışın

Salgın döneminde birçok vatandaşımız ya işini kaybetmek zorunda kaldı ya da gelirinde düşüş yaşadı. Kafeler ve mekanlar da hala birçok şehrimizde kapalı bu nedenle iş sayısı da oldukça az. İşsizliğin arttığı bu dönemde ise vatandaşlarımız kolayca patron derdi olmadan 7 bin lira ek gelir kazancı sağlayabilirler!

Pandemi ile birlikte hepimizin alışkanlıkları değişti. Evden yapabildiğimiz işlemler ve alışverişler daha çok bizleri cezbeder oldu. Dükkanların da kapalı olmasıyla birlikte internet üzerinden yapılan alışverişler hızlı bir şekilde artış gösterdi. Hal böyle olunca da kargo şirketler de talebe yetişemez hale geldi!

YURTİÇİ KARGODAN7 BİN LİRAYA EK GELİR FIRSATI

Yurtiçi kargo geçtiğimiz dönemler de bazı bölgeler için pilot bir uygulama başlatmıştı. YK Plus taşıyıcı adı altında ülke genelinde başvurular almıştı. Bu proje kapsamında vatandaşlara da ek gelir kapısı açılmıştı. Aracı olan vatandaşlar proje kapsamında taşıyıcı hizmeti verecekti. Proje ise pilot bölgelerde gayet başarılı oldu! Şimdi ise tüm ülkede faaliyet göstermek için yayıldı.

YURTİÇİ KAROGO YK PLUS TAŞIYICI OLUN 7.000 TL MAAŞ ALIN

Korona virüs salgını ile birlikte internet alışverişleri de kısa sürede 3 katına fırladı. Kargo şirketleri ise siparişleri yetiştiremez oldu. Şikayetlerin artması üzerine çözüm geliştiren kargo firmalarından biri de Yurtiçi Kargo oldu. Yurt içi kargo, YK Plus sistemiyle salgın döneminde geliri azalan vatandaşlara hem iş sundu hem de 7 bine kadar gelir sağladı!

Yurtiçi kargo YK Plus taşıyıcı programını pilot bölgelerde başarılı olması sonucunda projeyi tüm Türkiye’ye açmaya karar verdi. Kargo şirketi resmi internet sayfasından da duyurduğu iş ilanında vatandaşları ülkedeki en büyük kargo şirketinin ortağı olmaya davet etti!

İşe ise her ilden belli bir sayıda eleman alınacak. İşin en iyi yanı ise çalışanları tüm gün izleyecek ya da hesap vermeleri gereken bir patron olmaması! Hem tüm günü kendinize ayırabilecekseniz hem de ek gelir sağlamış olacaksınız!

YK PLUS KARGO KAZANCI NE KADAR?

Yurtiçi Kargo tarafından yapılan duyuruya göre çalışanların alacağı ücret teslimat başına hesaplanacak. Yani teslim ettiğiniz kargo sayısına göre ayda asgari ücretin kat ve katını bile kazanabileceksiniz. Gelen açıklamalara göre yapılan teslimatlar için 5 bin ila 7 bin arasında bir kazanç oldukça makul görünüyor.

YURTİÇİ KARGO YK PLUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Salgın döneminde herkesin işine gelecek bu bol kazançlı işe başvuruların nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Vatandaşlarımız başvurularını yurtiçi kargonun internet sitesi üzerinden yani yk.plus.info adresinden yapabilirler.

Burada vatandaşlarımızın başvuru formunu eksiksiz doldurmaları en önemlisi. Başvuru formuna eksiksiz olarak kişisel bilgileriniz, yaşadığınız bölge ve daha önce çalıştığınız iş tecrübesi edindiğiniz yerleri girmelisiniz. Daha sonra da vatandaşlarımızın sahip oldukları aracın da özelliklerini doğru bir şekilde belirtmeleri gerekmekte.

Eğer başvurunuz kabul edilirse de en yakın yurtiçi kargo şubesine ya da müdürlüğüne davet edileceksiniz. Böylece işe girme süreciyle ilgili geri kalan adımları da atacaksınız. Kısa bir oryantasyon süresinden sonra da işinize hemen başlayıp ek gelir elde edebilirsiniz!

KİMLER YK PLUS TAŞIYICISI OLABİLİR

Başvuru herkese açık olsa da aranan koşullardan biri de şirket sahibi olmaktır. Eğer şirket sahibi değilseniz telefonla sizi arayan yetkililer sizi bu konuda yönlendirecektir.

Şirketinizi kurduktan sonra da Yurtiçi Kargo ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Kendi işinizin patronu olacağınız bu işte tüm zamanınız da size kalacak.

Aracı olan her vatandaşın düşünmesi gereken bu işte tam zamanlı olarak çalışıp 7 bin maaş almak ise hiç de zor değil!

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 23:52