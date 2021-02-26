Araç Sahiplerine Bir Darbe Daha Geliyor! Benzin ve Mazot Fiyatlarına ŞOK Zam Kapıda!

Yeni yıla girerken zamlar da peşimizi bırakmış değil. Araç sahipleri içinse kötü bir haber daha geldi. Benzin ve mazot fiyatlarındaki dalgalı gidiş sonrası bir zam daha kapıya dayandı! Gelen son dakika bilgilerine göre akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam gelecek!

Yeni yılda yapılan zamlarla araç sahiplerine üst üste kötü haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda araç fiyatlarının çok yükselmesi gündemdeyken diğer yandan köprü geçiş ücretleri, trafik sigortası, muayene ücretlerine zam yapıldı. Yapılan açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarında da yeni bir şok araç sahiplerini bekliyor. Hem benzine hem de motorine gelecek zam ise bu sefer çok fazla cep yakacak!

Uluslararası piyasalar da benzin ve motorinin fiyatı artarken iç piyasada da doların fiyatı artmaya devam ediyor. Hem iç hem de dış piyasalardaki bu artıştan en çok zararı gören de vatandaş olacak!

PEŞ PEŞE ZAM HABERLERİ

Akaryakıt fiyatları içinse peş peşe zam gündemde. Motorine zaten 18 kuruşluk zam gelmişti. Fakat daha 24 saat dolmadan bile motorin için bir zam daha haberi geldi. Bu zamlardan da benzinden nasibini aldı. Çifte zam kapıda!

BRENT PEROLÜN VE MOTORİNİN FİYATLARI ARTIYOR

Uluslararası piyasalarda özellikle brent petrolün ve motorinin fiyatları hızla artıyor. İlk önce benzine zam gelirken motorin zammı da kapıya bir kez daha dayandı.

Artan fiyat artışları ise pompala zam olarak yansıdı. Tüm bu etkenler sonucunda motorine zaten 18 kuruşluk bir zam gelmişti. Fakat daha bu zam gündemden düşmeden hem benzine hem de motorine bir kez daha zam haberi geldi.

Gelen son dakika bilgilerine göre motorine 11 kuruşluk zam gelirken benzinin de litre fiyatına 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

ÖTV FİYAT ARTIŞINA SEBEP OLUYOR

Brent petrolün fiyatı 65-66 dolar düzeyinde dalgalı şekilde seyretmeye devam ediyor. Benzin ve motorin zamları ise hafta sonu itibariyle pompala yansıyacak.

Devletimiz “eşel mobil” nedeniyle akaryakıtlardaki zam ihtiyacını ÖTV aracılığıyla alıyor. Aslında pompa fiyatları sabit tutuluyor fakat vatandaşın cebinden çıkan para artıyor. Yapılan son hesaplamalara göre devlet benzinden 53 kuruş, motorinden 41 kuruş ÖTV için alacaklı durumda.

Fakat yapılan son zamlarla birlikte devletin motorinden alacağı ÖTV tutarı 60 kuruşun üstüne yükseldi.

İNDİRİM GELMESİ OLDUKÇA ZOR

Sektör ileri gelenlerine göre ise motorin ve benzin fiyatlarında yakın zamanda bir indirim haberinin gelmesi hiç de ihtimal değil.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş “eşel mobil” sistemini vatandaşlarımız için açıkladı. Buna göre gelen zamlar pompa fiyatına değil de öncelikle ÖTV fiyatına yansıtılıyor. Yani vatandaşlarımızın cebinden başta para çıkmıyor gibi gözüküyor. Fakat fiyatlarda indirim olunca da bu sefer ÖTV’den düşürülüyor. Yani ilk önce devletin eksiği kapatılıyor daha sonra pompa fiyatları düşüşe geçiyor. Hal böyle olunca da Aktaş’a göre pompa fiyatlarında indirim meydana gelmesi için akaryakıt fiyatlarındaki indirimlerin devam etmesi tek seferle sınırlı kalmaması gerekiyor.

ZAMLARLA YENİ REKOR KIRILABİLİRDİ

Gelen bilgilere göre ise eğer yapılan zamlar direkt olarak pompaya yansıtılsaydı benzinde tüm zamanlarında yeni bir rekoru da kırılacak ve litre fiyatı 8 Türk lirasını aşacaktı.

Motorin ise 7,5 Türk lirası olacaktı.

Şu anda ise İstanbul için 7 TL 23 kuruş benzin ve 6 lira 61 kuruş da motorin fiyatları. Başkentte ise benzin 7 lira 31 kuruş olurken motorin 6 lira 68 kuruş oldu.

İzmir’de ise benzin 7 lira 35 kuruş ve motorinde 6 lira 75 kuruş.