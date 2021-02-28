Araç Alacaklara Güzel Haber! Akbank, ING Bank ve Vakıfbank En Düşük Faiz Fırsatı

Bankalar bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte her geçen gün faiz oranlarını güncelliyor ve yeni kredi paketlerini paylaşıyorlar. 3 banka eş zamanlı taşıt kredilerinde yaptığı değişikliği duyurdu.

Salgın döneminde yer verilen düşük faiz oranları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarında destek olmuştu. Daha sonra ise taşıt kredileri yükselmiş bunun yanında araç fiyatları da artmıştı! Uzun süre hareketsiz kalan ikinci el piyasası ise tekrardan hareketlenmeye başladı! Araç fiyatlarında yaşanan düşüş ve bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların taşıt kredisine olan talepleri de arttı. Hal böyle olunca bankalar da müşteri çekmek için birbirinden avantajlı taşıt kredilerini açıkladılar. İçlerinde kamu bankasının da olduğu 3 banka ise piyasadaki en düşük taşıt kredisini veriyor! En düşük taşıt kredisi veren banka hangisi?

DÜŞÜK FAİZLİ SON DAKİKA TAŞIT KREDİLERİ GELDİ

İçlerinde bir kamu bankasının da yer aldığı üç banka eş zamanlı olarak taşıt kredilerinde indirime gitti! 3 banka da vatandaşlarımıza ikinci el taşıt kredilerinde piyasadaki en düşük faiz oranlarını sunuyor. Akbank, Vakıfbank ve ING Bank tarafından sunulan taşıt kredilerinde ise maksimum vade oranı 60 ay. Her bankanın ise kredi kampanyası kendine özgü fırsatlar sunuyor.

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ SÜRPRİZİ

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank taşıt kredilerinde son dakika indirimine gitti. Banka kasko değeri 120 bin liraya kadar olan ikinci el taşıtlar için %70 geri kalan değeri içinse %50 kredi vereceğini duyurdu.

Vakıfbank vatandaşlarımıza taşıt kredilerini geri öderken esnek ödeme de sunuyor. Vatandaşlarımız ister üç aylık dönemlerde isterlerse de gelirlerine göre hazırlanacak özel ödeme planlarında kredilerini ödeyebilirler. Öte yandan kamu bankası teminat olarak ise aracı rehin alıyor.

Kamu bankası aynı zamanda vade oranlarını da kasko değerine göre belirliyor. 120 bin lira ve altı taşıtlar için 60 ay vade sunan kamu bankası, 120 bin ila 300 bin değeri olan taşıtlar içinse sadece 48 ay vade sunuyor.

Eğer alacağınız taşıtın kasko değeri 300 bin ila 750 bin arasındaysa da size verilecek maksimum kredi vadesi 36 ay oluyor. Daha üstü kasko değerine sahip araçlar içinse vade oranı 24 ayı geçemiyor.

Fakat vatandaşlar Vakıfbank’tan kredi alırken mutlaka dikkat etmeleri gereken bir ayrıntı var. Kamu bankası yaşı 8’den büyük ikinci el taşıtlar için kredi sunmamaktadır. Eğer alacağınız taşıtın yaşı sekizden fazlaysa Vakıfbank’ın kredisinden yararlanamazsınız.

Vakıfbank taşıt kredisi için sunduğu faiz oranı ise %1,48. Banka kredi için 500 lira tahsis ücreti istiyor. Eğer 60 ay vade ile 100 bin lira taşıt kredisi alınırsa vatandaşların aylık taksitleri 2 bin 722 lira toplam geri ödemeleri 163 bin 875 lira olmakta.

AKBANK KASKO VE TEMİNAT ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI

Akbank yeni kampanyasıyla birlikte piyasadaki tüm bankaların önüne geçecek bir adım attı! Bankalar müşteri çekmek için sadece ihtiyaç ve konut kredilerinde birbirleriyle yarışmıyor. Sundukları tüm kampanyalar ile müşteri çekme yarışındalar. Akbank ise rakiplerinin önüne geçecek bir ilke imza attı!

Ülkemizdeki köklü özel bankalardan biri olan Akbank, taşıt kredilerinde kasko ve rehin zorunluluğunu kaldırdı! Böyle vatandaşlarımız kredi çekerken araçlarını rehin etmek zorunda kalmayacaklar. Kasko zorunluluğunun da ortadan kalkmasıyla vatandaşlarımız kredi masrafları daha da düşüyor!

Banka ise kredi için vatandaşlarımızdan bazı koşullar talep ediyor. Akbank Kredisinden yararlanmak için vatandaşlar;

18 yaşını doldurmuş olmalı

Belgelenebilen bir gelirleri olmalı

Son olarak da vatandaşların alacakları kredinin ödemesi, hane halkının aylık gelirinin yarısından fazla olmamalı

Banka vatandaşlara Ferdi kaza sigortasını da zorunlu tutmaktadır. Akbank tarafından sunulan taşıt kredisi faiz oranı ise %1,43 ile piyasanın en düşük oranı. 60 ay vade oranıyla 100 bin liralık araç kredisi alındığında bankaya aylık ödeme 2 bin 682 olurken geri ödeme de 161 bin 471 olmakta.

KEFİLSİZ 3 AY ERTELEMELİ ING BANK TAŞIT KREDİSİ

Piyasadaki en düşük taşıt kredilerinden birini de ING Bank veriyor. Banka düşük faiz oranının yanı vatandaşlardan kefil talep etmiyor! Banka aynı zamanda vatandaşlardan ferdi kaza ya da hayat sigortası zorunluluğu da istemiyor. Yani bu kampanyadan yararlanan vatandaşlarımızın masrafları oldukça düşüyor.

Banka tüm bu fırsatların yanında bir de vatandaşlarımıza 3 ay ödemesiz dönem seçeneği de sunuyor. Kefilsiz sağladığı taşıt kredisi ile oldukça tercih edilen bankanın faiz oranları da vade oranına göre değişiklik gösteriyor. Banka 6 aya kadar vade seçenekleri için %0,99 gibi oldukça düşük bir faiz oranı veriyor. 9 aydan daha uzun vadeler sunulan faiz oranı ise %1,44.

100 bin lira kredi de ise vatandaşlarımız aylık %1,44 faiz oranıyla ayda 2 bin 690 lira taksit öderler. Geri ödemeleri de 161 bin 930 lira olur.

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURULARINDA GEREKEN BELGELER

Her kredi başvurusunda olduğu gibi taşıt kredileri içinde vatandaşlarımızdan belgeler talep ediliyor. Bankaya gitmeden önce vatandaşlarımızın kimlik belgelerine ihtiyaçları vardır. Bunun dışında taşıt kredisi başvurusunda istenilen belgeler şu şekilde;