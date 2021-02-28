Araç Alacaklar Dikkat! Oto Pazarında Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar Öyle Geriledi ki…

İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde görülen vaka sayılarını kontrol altına almak ve toplum sağlığını korumak adına alınan tedbirler sıfır otomobil üretiminin durmasına sebep olmuştu. Otomobil üretimindeki bu durgunluğun etkilerini ise vatandaşlar ikinci el araç pazarlarında yakından hissetti. Birçok vatandaş ikinci el araç piyasasında düşüş beklerken artışla karşılaşınca adeta isyan etti. Özellikle salgın döneminde bireysel hareketlilik kazanmak adına toplu taşıma araçlarından uzak kalmak isteyen vatandaşlar mevcut piyasa artışından şikâyetçiydi. Ancak konu ile alakalı denetlemelerin gerçekleşeceği ve satıcıların müşteri bulamamaktan dolayı fiyatlarda değişikliğe gideceği gelen bilgiler arasında.

2.El Araç Fiyatlarında Gerileme

Salgın döneminde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri de ikinci el otomobil fiyatlarıydı. Vatandaşlar çeşitli tartışma forumlarından ya da sosyal medya platformlarından konu ile alakalı şikâyetlerini sık sık dile getirmişti. Sıfır araç üretiminin yavaşlamasını fırsat bilen ikinci el satıcıları müşterilerin karşısına fahiş fiyatlar ile çıkmıştı. Böyle olunca ihtiyaç duydukları halde birçok vatandaş ikinci el otomobil sahibi olamamıştı. Ticaret Bakanlığı ise çeşitli ikinci el otomobil ihalesi duyurularıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına bir takım adımlar atmıştı. Bununla birliktetalep eden vatandaşlar arasında en çok tartışılan bir diğer konu ise devletin ikinci el otomobil ithal edeceğiydi.

Vatandaşlar arasında sıklıkla tartışılan ikinci el otomobil ithalatı konusu gerçeği yansıtmazken konu ile ilgili çalışmaların sürdüğü gelen bilgiler arasında. İkinci el araç satıcılarının ve galerilerin yaptığı açıklamalar ise araç alımlarının düştüğü yönünde. 2. El araç piyasasında beklenen talepleri görmediklerini dile getiren satıcı ve galericiler satışların durma noktasına geldiğini ifade etti. Genel sebep olarak ikinci el otomobillerdeki fahiş fiyatlandırma ön plana çıkıyor. Bu noktada piyasayı tekrar hareketlendirmek adına ikinci el otomobil fiyatları geriledi. Araç satıcıları piyasanın tekrar canlanması için ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş yaşandığını ifade etti. Gelinen son noktada ikinci el araç fiyatları geçtiğimiz ara göre yüzde 2 oranında azaldı.

Fiyatlar Daha Fazla Düşer Mi?

Süreç başından beri tüm dikkatleri üzerine çeken ikinci el piyasasındaki artış yerini gerilemeye bıraktı. Vatandaşlar ise bu noktada çeşitli araştırmalara yöneldi. İkinci el araç fiyatları düşer mi yoksa düşmez mi diye sürekli araştırma halinde olan vatandaşlar araç alabilecekleri uygun zamanı kolluyor. Mevcut durumda ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüşlerin yüzde otuza yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkileri devam eden salgın sürecinin sona ermesi ya da sürecin normale dönmesi ile birlikte piyasasın tekrar hareketlenmesi bekleniyor. Görülen vaka sayılarının düşüşe geçmesi ile birlikte piyasanın tekrar artışa geçeceği bilgisi vatandaşların şu an ikinci el araç alınır mı sorusunu sormasına sebep oldu. Bilirkişilerce yapılan açıklamalara göre ise önümüzdeki dönemde yaşanacak artış dolayısıyla ikinci el araç almanın tam zamanı.