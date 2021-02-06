Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Çoğu kişi bilmiyor! 12 Asgari Ücret kar!

Her ne kadar 1 yıla yaklaşan Pandemi süreci geçecek gibi görünmüyor. Mutasyona uğrayan virüslerin gelmesiyle hayat oldukça zorlaşıyor. Uzaktan çalışma modeli her geçen gün hayatımızın birinci sırasında yer alırken, işe git gel dönemi bitecek gibi görünüyor. Günlük hayatımızda özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için trafik çilesi bitiyor, hafta sonları hiç çıkılmayacağı varsayılırsa aracı olanlar bir dünya ödeme yapıyor. MTV, kasko, trafik sigortası, otomobil araç muayene, egzoz emisyon ölçümü, bakımlar, lastikler gibi bir çok gider kalemi kullanılmayan arabada vatandaşa yük oluyor.

Arabası olanlara güzel haber!

Tam olarak bu durumdayken arabanızı satmadan gelir sağlamak mümkün. Tüm dünyada popüler olan kiralama yöntemleri Türkiye'de merdiven altı yapılabiliyordu. Ancak artık Türkiye'de aracınızdan gelir elde edebilirsiniz. Posta gazetesinden Bilal Emin Turhan Türkiye'ye damga vuran yazısında bahsettiği;

Evden çalışma sistemine geçer geçmez, haftanın en az 5 günü garajda duran araçlar malum. Yukarda sayılan tüm giderlere ek olarak unutulan masraflar da çok. Haberi yazarken eklemediğimiz gider kalemi yakıt giderleri! Duran araçlarda işe git gel olmadan kar edebileceğiniz sistem büyük kar bırakıyor.

Pandeminin 1 yıla yaklaştığını düşünürsek arabalar aslında değer kaybediyor. Araç durduğu yerde değer kazanma dönemi Dolar'ın düşüsüyle artık imkansıza indi. İkinci el fiyatları bu hafta yüzde 10 düşüş sağladı. Model eksidikçe araç değer kaybetmesi Türkiye'de Dolar'dan kaynaklı imkansız görünse de bundan sonra araçlar sürekli olarak değer kaybedecek.

İşte tam olarak bu kadar giderden sonra Saatlik oto kiralama ile gelir sağlayabilirsiniz. Türkiye'de saatlik olarak oto kiralama yapan uygulamalar 2021 yılında rekor kırıyor! Peki Türkiye'de hangi uygulamalar var derseniz;

1- Tiktak

2- Moov

3- Zipcar

4- Electrip

5- Yoyo

6- Sixt

7- Budget

Cebe kalan para şaşırtıyor!

Ortalama 1 yıl içerisinde 3 saat / 60 km kullanılan bir araçta, Sigorta, yakıt, bakım dahil cepten minumum çıkan tutar 11.818 TL oluyor. Ancak kullan bırak yöntemiyle araç kiralansa cepten 17.460 lira çıkıyor.

EE Haber24 gelir nerede?

Bu hesaplama da zarar etmiş gibi görülüp "Haber24 kar nerede" diyebilirsiniz. İşte tam olarak burada araç değeri ortaya çıkıyor. 220.000 Lira ile aldığınız aracı yüzde 18 faizle 1 yıllık vadede koyduğunuzda 38.412 TL kazanıyorsunuz. Hem 11.818 TL masraf kesin olarak yapmıyorsunuz hemde 38.412TL kazanıyorsunuz. Kazancınız 50.230 TL oluyor. Eğer bu parayı aynı kullandığınız kullan bırak araçlarda kullanırsanız 32.770 TL ödüyorsunuz. Yani 12 asgari ücrete eş değer! Hesap bu kadar basit!

Peki Kullan bırak Araba fiyatları ne kadar?

Başta Büyükşehirlerde sıklıkla kullanılan kullan bırak otomobilleri için her 15 dakikada 17 TL yakın bir ödeme yaparsınız. Her 15 dakika 5 KM ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. 20 KM bir yere 30 dakika gitmişsineniz 50 TL ödeyerek kurtulmuş oluyorsunuz. Aynı yolu taksi ile gideceksiniz 74 TL ödemeniz gerekmekteydi.

Sadece kullananların bu kadar kazandığı modelde aracı veren siz olduğunuzda aynı karı hesaplayanilirsiniz.