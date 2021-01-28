Annelere 3 Ödeme Birden! 8124 TL Ödenecek!

Çalışan ve çalışmayan annelere yapılan yardım kapsamında yardıma ihtiyaç olan birçok vatandaşa ulaşım sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında yapılan yardımla beraber 2021 yılında ne kadar olacağı ise merak edilen konulardan biri olmaktadır. Öyle ki yapıla sistem, pandemi süreci derken bütün anneler gelecek olan yardım miktarını beklemektedir.

Rapor, süt parası ve çocuk parası kapsamında 3 yardımın da sağlanması beklenirken ne zaman alınacağı ise gündemde oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra her geçen gün artan yardımların arasında anneye yönelik çalışmalarında sürdüğü yer alan izlenimlerden bir tanesidir.

Annelere yapılan yardımlar kapsamında da bu üç destek içerisinde de en çok kullanılan oranları fazlasıyla değişiklik göstermektedir. Öyle ki rapor parası kapsamında en fazla karşılanan bütçe olarak da belirlenmiştir. 2020 rapor parası kapsamında da bütün avantajların yer alması ile beraber 112 gün üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır. Yapılan hesaplamalar kapsamında ise en az miktar ile çalışan bir anne 7324 lira alabilmektedir.

SSK Kapsamında Çalışan Anne Ne Kadar Alacak?

Yapılan yardımlar kapsamında birçok şart aranmaktadır. Bunun sebebi ise yardıma gerçekten ihtiyacı olan anne adaylarına daha kolay ulaşım imkânı sağlamaktır. Bu kapsamda SSK bünyesinde çalışan bir annenin aldığı oranda değişiklik göstermektedir.

ilk çocuk için 15+15 şeklinde ikinci çocuk için 4 ay gibi bir süre içerisinde tam maaş alma gibi imkânınız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra engeli bulunan çocuğa sahip anne ise 12 ay kadar gibi bir sürede bu kapsamdan yararlanmaktadır.

Yarım gün çalışan anneler için ise durum biraz daha farklı olmaktadır. Öyle ki yapılan sistem kapsamında anne maaş miktarının yarısını işvereninden almaktadır. Diğer yarısını ise devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede asgari ücret ile çalışan bir anne devlet içerisinden 1460 TL alıyorken işvereninden de 1152 TL alım sağlamaktadır. Annenin iki ay boyunca alışma zorunluluğunun olmasının yanı sıra asgari ücret tutarından daha fazla bir miktar almaktadır.

Süt Ve Çocuk Parası 2021

Süt ve çocuk parası 2021 tutarı hala henüz belli olmamışken bu sene içerisinde ne kadar olacağı ise merak edilen konulardan biri olmaktadır. Öyle ki yer alan sistem kapsamında da oldukça büyük önem arz ediyorken geçtiğimiz yıl 202 lira ödeme yapılmıştı.

Doğum yapan yeni ananeler bu parayı alıyorken SSK ve BAĞ-KUR kapsamında da ödenekten yararlanma imkânına sahip olmaktadır. Çocuk parası kapsamında 2020 yılında ise ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuk için ise 600 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 2021 çocuk parası bünyesinde nasıl olacağı ise merak edilen konulardan biri olmaktadır.

Yer alan bu avantajların yanı sıra 2021 yılı için de farklı alanlarda çalışmalar sürdüğü yer verilen izlenimler arasında yer almaktadır. Öyle ki anne adaylarının da alacağı para miktarları kapsamında da değişiklik olacağı ise düşünülen durumlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda ilerleyen süreç kapsamında da nasıl bir yol izleneceği ise merak edilen konulardan biri olmaktadır. Resmi kurumlar tarafında yapılan açıklamaların beklenilmesinin ardından nasıl bir süreç olacağı ise merak konusu olmaktadır.