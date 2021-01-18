Analizler Doğru Çıktı Altın ve Dolar Fiyatlarında Yükseliş Başladı

Dün kaleme aldığımız yazıda, uzman yorumları ve teknik analizlere göre dolar&altın fiyatlarının artacağını ifade etmiştik. 18 Ocak pazartesi günü piyasalar güne hızlı başladı. Serbest piyasada altın fiyatları dip noktasını gördükten sonra sert tepki alımlarıyla fiyatını yukarı taşırken, dolar/TL kuru yeniden 7.50 TL seviyesini zorladı.

18 Ocak Altın ve Dolar Fiyatları

Haftanın ilk gününde altın ONS fiyatı 1800 dolar seviyesine bir geri çekilme yaşadıktan sonra 1835 dolara kadar sert bir yükseliş yaşadı. Uzmanlara göre 1800 dolar seviyesinden destek alan altın fiyatları bu kez 1860$ direnç noktasını kırabilir. Doların da yükselişine bağlı olarak ülkemizde gram altın fiyatları 442 TL seviyesine ulaşmış oldu. Bu rakamlarla birlikte dolar ve altın yatırımcısı yeni haftaya %1 kazançla başladı. Anlık altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 442,11 TL

Çeyrek altın: 719,00 TL

Yarım altın: 1437,00 TL

Cumhuriyet altını: 2927,00 TL

Altın ONS: 1830$

22 Ayar altın: 398,72 TL

Gram altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi şekilde araştırma yapan okurlarımız için ilgili konuyu dün kaleme almıştık. Gram altının 500 TL yolculuğu başlıklı yazımızdan uzman yorumları ve teknik analizle uzun vade beklentilerini takip edebilirsiniz. Gram altın için zorlu direnç noktaları 472 TL ve 500 TL önümüzdeki günlerde zorlanacak mı hep birlikte göreceğiz.

DOLAR 7.50 TL SEVİYESİNE ULAŞTI

Dün kaleme aldığımız dolar tahminleri yazımızda, dolar kurunun 7.50 TL seviyesini test edeceğini belirtmiştik. Beklenen oldu ve dolar kuru bugün 7,44 TL seviyesinden sert ataklarla 7,54 seviyesine kadar yükseldi. Bu yazıyı kaleme aldığımız an itibariyle 7,50 TL üzerinden işlem görmektedir. Kasım ayının ilk haftasından itibaren sert bir geri çekilme yaşayan dolar kuru Şubat ayının ilk haftasına kadar 7.80 TL seviyesini yeniden test edebilir. Direnç noktasının kırılması dumunda ise 8 TL psikolojik seviyeye kısa süreli bir dokunuş görebiliriz. Dolar kurunda yaşanan artış ülkemizdeki gram altın fiyatlarının da yükselmesine neden olacaktır.