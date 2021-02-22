Altın Yatırımı Yapmak İsteyenler Dikkat! En Avantajlı Altın Hesabı ve Altın Hesabı Açma Şartları

Gündemden hiç düşmeyen ve günümüzde de oldukça çok insan tarafından takip edilen ve hakkında konuşulan emtia ürünlerinden birisi de hiç şüphesiz ki altın. Gün geçtikçe artan fiyatları nedeniyle vatandaşlar altın yatırımı yapmaya yöneliyor. Altının bu popülerliği bağlamında altın hesabının günümüzde ya da bir başka deyişle 2021 şubat ayında altın hesabının nasıl açılacağı, altın hesabı olan bankalar ve 2021 altın hesabı açma şartları en çok konuşulan gündem maddeleri arasında. Sizler için yukarıda söz ettiğimiz tüm soruların cevaplarını haberimizde verdik.

Eskiden altın yatırımı yapmak isteyen kişiler altınlarını yastık altında saklardı. Fakat gelişen teknoloji sayesinde artık bankalar altınlarınızı sizin yerinize saklayabiliyor. Altın fiyatları gittikçe yükselirken altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar kendileri için en avantajlı altın hesabını sunan bankaları araştırmaya başladı.

Altın hesabı açma işlemi en kolay şekilde bankalar aracılığıyla yapılır. Altın hesabı hizmeti sağlayan bankalardan birisine giderek ya da bahsi geçen bu bankanın internet şubesi aracılığı ile 2021 altın hesabı açılışınızı yapabilirsiniz.

TÜRKİYE FİNANS TARGET ALTIN HESABI

Somut bir şekilde altın hesabı olan bankalara örnek verecek olursak; Türkiye Finans içerisindeki “target” isimli uygulama aracılığı ile 2021 yılında altın hesabınızı açabilir ve 7 gün 24 saat altın alım satım işlemi yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI

Altın hesabı olan bir diğer banka ise hemen herkesin kullandığı bir banka olan Ziraat bankası. Vadeli ve vadesiz altın hesabı hizmetleri veren Ziraat Bankası altın hesabı ile yatırımlarınıza devam edip kazanç sağlayabilirsiniz. Ziraat Bankası’nda açacağınız vadeli altın hesaplarında hiçbir komisyon alınmamaktadır. Bu nedenle diğer altın hesaplarına göre daha avantajlı bir konumdadır.

ENPARA ALTIN HESABI

QNB Finansbank’a bağlı olan Enpara 2021 altın hesabı açma şartları konusunda en rahat olan bankadır. Pek çok avantaj sunmasının yanı sıra diğer bankalara oranla müşterilerden daha az komisyon alır bu sayede vatandaşlar daha fazla kazanç sağlayabilir.

VAKIFBANK ALTIN HESABI

Altın hesabı açmak isteyen vatandaşlardan herhangi bir ücret talep etmeyen Vakıfbank, altın alım satımlarında hiçbir şekilde komisyon kesmiyor.

KUVEYT TÜRK ALTIN HESABI

Kuveyt Türk’ü diğer altın hesabı olan bankalardan ayıran özelliği müşterilerin altınlarını fiziki olarak istemesi durumunda vermesidir. Bunun yanı sıra belirli günlerde kampanyalar da düzenlemektedir. Bu kampanyalar sayesinde vatandaşlar daha uygun fiyatlarla altın alımı yapabilmektedir.