Altın İçin Kritik Açıklama Geldi! Altın Almak İsteyen Herkesin Dikkatine İşte Beklenen O Fiyatlar

Altın fiyatları 2020 yılını adeta kavurmuştu. Elinde altın olan köşeyi dönmüş ve bazıları parasını ikiye hatta üçe katlamıştı. Güvenli yatırım aracı olarak görülen altı salgın döneminde en güvenilir dost olmuştu. Fakat artık ekonomilerdeki toparlanma ile birlikte altında da düşüşler devam ediyor. Toparlanmanın yanı sıra dolar kurunda yaşanan düşüş altını da aşağı çekmeyi başardı. Elinde altın olanlar ise altın fiyatlarının son iki ayda yaşadığı bu düşüş nedeniyle şaşkın. Peki altın fiyatları ne olacak, tekrar yükselecek mi uzmanlar ne diyor? Altın almanın zamanı ne zaman? Sizler için haberimizde detaylarla birlikte derledik.

Altın fiyatları şubat ayında biraz yükselme gösterse de tekrar düşüş eğilimine devam etti. Gram altın fiyatları aynı zaman Dolar- Türk lirası kurundan da etkileniyor.

ALTIN NEDEN ETKİLENİYOR?

Amerika Birleşik Devletleri’nde söz konusu teşvik paketi ve enflasyon oranlarında artış bekleniyor. Bu nedenle altın fiyatlarında da yükseliş nedeniyle yatay bir çizgi görünüyor.

Peki altın fiyatları nasıl devam edecek? Bu konuya ise küresel çapta cevap aranıyor. Uzman analistler ve yatırımcılar ise altın fiyatları için tahminlerini çoktan derledi bile.

UZMANLARDAN GELEN TAHMİNLER

Orta vadede altına dair tahminler ise şu şekilde;

Joe Biden, yeni Amerikan Başkanının ekibi tarafından 1400 dolar yardım çeklerine çoktan hız verildi. Dolar fiyatları son ayların en düşük seviyesini görüyor ve altın fiyatları da 410 Türk lirasına kadar inmiş durumda. Amerika da gelmesi beklenen devasa teşvik paketi ile birlikte de piyasaya devasa bir miktarda dolar basılmış olacak. Bu nedenle altın fiyatları şubat ayının başındaki 435 TL bandına doğru çekilmeye başladı.

OLUMLU TAHMİNLER

Uzman isimlerden Şatıroğlu’na göre ise altının seyrinin devam etmesi durumunda olumlu yönde ilerleme olacak dedi.

Hedef 485 TL…

Bir diğer uzman isim Murat Özsoy tarafından gelen açıklamalara göre altının önce 422 Türk lirasını daha sonra 434 Türk lirasını daha sonra da 485 Türk lirasını görmesi bekleniyor.

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