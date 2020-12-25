Altın Fiyatları Düştü! 25 Aralık Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL?

Günlerdir beklenen haber işte geldi. Yatırımcıların merakla beklediği müjde geldi çattı! Çeyrek altın, yarım altın fiyatları takip ediliyordu. Peki altın fiyatlarında güncel durum ne? En son 470 lirayı bulan altının fiyatının düşmesi gecikmedi.

İşte beklenen haber…

Piyasalarda altının güncel fiyatı 470 lirayı bulmuştu. Yatırımcılar ise altının ne zaman düşeceğini merak ediyor, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını takip ediyordu. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının güncel gram fiyatı 457 lira, çeyrek altının fiyatı ise 749 lira olarak açıklandı.Altının gramında yaklaşık 100 lirayı bulan düşüş vatandaşları temkinli davranmaya yöneltti. Altının fiyatının bugün düşüşe geçmesi haklı altın alış ve satışında düşündürttü. Evinde altını olanlar ve yatırım aracı olarak altını tercih edenler bu durumda beklemeyi seçti. Vatandaş ilerleyen günlerde altının alış ve satış fiyatını merak ediyor.

25 Aralık Cuma günü yatırımcıların beklediği haber geldi güncel olarak külçe altının gram fıyatı 457 lira olarak işlem görürken cumhuriyet altın fiyatları ise 2.972 lira olarak açıklandı.

Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Çeyrek altının alış fiyatı 729 lira olurken satış fiyatı ise 745 lira olarak işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 1.453 lira olurken satış fiyatı ise 1.490 lira olarak işlem görüyor.

Spot altın 455,65 lira olarak alınırken 455,94 liraya satılabiliyor.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.916 lira iken 2.972 liradan satılabilmektedir.

Ziynet altın alış fiyatı 2.916 lirayı bulurken satış fiyatı ise 2.972 liradır.

Altın yorumu olarak analistler İngiltere ve Avrupa Birliği’nin Brexit sonrasında anlaşma müzakerelerinde ticari ilişkilerde uzlaşmaya varılmasının güncel piyasalarda riski azalttığının ve bunun altının ons fiyatını baskıladığını ifade ettiler.