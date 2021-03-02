Akbank’tan Yüzleri Gülecek Açıklama! Kefilsiz, Teminatsız, Yüksek Limitli

Korona salgını ile birlikte birçok vatandaşımız ekonomik anlamda zor durumda kaldı. Birçok iş yeri kapandı ve bazı meslekler salgın nedeniyle hızlıca ortadan kayboldu. Bu zor dönemde ise en büyük sıkıntıyı şüphesiz esnaflar çekti. İhtiyaç sahiplerinin yardımına ise Akbank koştu. Akbank yeni kredi kampanyasıyla yüzler gülecek.

Esnaflar salgın döneminde devlet desteği alsalar bile bu destek çoğu esnaf için yeterli olmadı. Pandemi döneminin bu kadar uzun sürmesiyle birlikte devlet destekleri de yetersiz kaldı. Her ne kadar vatandaşlara biner lira devlet desteği veriliyor olsa da vatandaşların birikmiş borçlarına bu destek çare olmadı.

Uzun zamandır kepenkleri kapalı olan esnaflar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bazı vatandaşlar ne zaman kepenk açacağını kara kara düşünürken bazıları da çalışanların maaşlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Yine birçok vatandaşımız ise bu zorlu dönemler de aldıkları borçları nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Bankalardan da herkese maalesef ki kredi alamıyor. Esnaflarımız kredilerini alsalar bile yüksek meblağlarda kredi alamıyorlar.

Düşük miktarlardaki krediler ise vatandaşlarımıza yetmiyor. Yüksek meblağ krediyi veren bankalarda ya ek teminat ya da kefil istiyor. Ek teminatı olmayan ya da kefil bulamayan vatandaşlar da iyice çaresiz kalıyor. Esnaflar ise gözlerini bankalara ve devlete çevirdi. Gelecek bir destek kampanyasını bekliyorlar. Beklenen destek paketi ise özel bankalardan birinden geldi bu sefer! Akbank esnaf vatandaşlarımız için yeni bir kredi paketi sunuyor! Kefilsiz teminatsız yüksel meblağ kredi şansı veriyor! İşte kredinin detayları…

AKBANK KEFİLSİZ TEMİNATSIZ YÜKSEK LİMİTLİ KREDİ

Korona virüs salgını ile zor duruma düşen vatandaşlarımızın aradıkları kredi paketi özel bankalardan birinden geldi. Ülkemizdeki köklü ve en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank, esnaflarımız için yeni bir kampanya açıkladı.

Gelen kampanya ile birlikte esnaflarımız ek teminat ya da kefil derdi olmadan yüksek meblağ kredi alabilecek! Açıklanan bu kampanya ise esnaflarımızın yüzlerini gülümsetti. Özellikle de pandeminin ikinci dalgası ile birlikte esnaflarımız daha zorlu bir maddi sıkıntı yaşamıştı. Akbank’ın yeni kredisi ile vatandaşlarımız geçici bir süre de olsa rahatlamış olacaklar.

Salgının ne zaman biteceği hala belli değil. Her ne kadar aşı çalışmaları devam etse salgın hala bitmekten çok uzak. Normalleşme adımlarını bekleyen esnaf ise bu zorlu günlerinde çareyi kredi de buluyor. Fakat esnaflarımız bu belirsizlikle alacakları ufak miktarlı kredilerle işlerini yollarına koyamazlar.

Hal böyle olunca tek seçenek yüksek meblağlı krediler oluyor. Akbank yüksek meblağlı kredi paketiyle esnaflara da iki ayrı seçenek veriyor.

VERGİ LEVHASI

Eğer esnaflarımız yüksek meblağlı kredi almak isterlerse farklı seçenekler, düşük kredi almak isterlerse farklı seçeneklerden yararlanacaklar. Başvuru formu tek formda olsa bile vatandaşların istedikleri krediye göre vadeleri ve faiz oranları değişecek. Bura da vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli unsur ise ihtiyaçlarını akıllıca belirlemek. Salgındaki belirsizliği, ihtiyaçları olan kredi miktarını ve ödeyebilecekleri vadeleri bankaya gitmeden önce vatandaşlar hesaplamalıdırlar. Böylece kefilsiz ve teminatsız alacakları kredi fırsatından esnaflarımız en doğru şekilde yararlanabilirler.

TEMİNAT YA DA KEFİL DERDİ YOK

Banka ise vatandaşlarımızdan kredi başvurularında sadece esnaf vergi levhasını ya da bunun yerine Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgeyi yeterli görüyor.

Bu evrakların yanı sıra vatandaşlarımızdan tabii ki de kimlik belgesi ve güncel fatura da isteniyor. Fakat banka ek teminat ya da kefil istemiyor. Esnaflarımız içinse asıl sevindirici haber de bu. Çünkü piyasadaki birçok banka yüksek meblağlı krediler için ya ek teminat ya da kefil talep etmekteydi. Esnek ödeme seçenekleriyle de vatandaşlar bütçelerine en uygun planı oluşturabiliyorlar.

Başvurular içinse vatandaşların birçok seçeneği var. ALO Kredi hattının yanı sıra vatandaşlar şubelerden de başvuru yapabilirler. ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığından da yine esnaflarımız başvurularını tamamlayabilirler.

DÜŞÜK FAİZ YÜKSEK LİMİT

Akbank tarafından paylaşılan bilgilere göre uygulanan bu kredi kampanyası için %1,49 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı uygulanacak.

Örnek 100.000 TL kredi başvurusu için 36 ay vade üzerinden aylık taksit tutarı 3.790,96 TL ve geri ödenecek toplam tutar 136.474,56 TL şeklindedir.