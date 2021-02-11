Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası 3 Ay ertelemeli 120 bin TL ihtiyaç Kredisi

120 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız şartlara uygun olmanız ile beraber kredinizi banka şubesinden bankanın internet bankacılığından kullanabiliyorsunuz. Bilindiği gibi artık krediler Online olarak da verilmektedir. Online olarak kredi kullanmak istiyorsanız çok iyi bir müşteri grubunda olmanız gerekmektedir. Şartlara uygun olan kişiler bu kredileri aynı gün içerisinde onay alıp aynı bir içerisinde de kullanabiliyorlar. 120 bin TL ihtiyaç kredisi alacağınız zaman en fazla 36 ay vade yapabilirsiniz. 36 ay vade ile yapacağınız kredi başvurularını ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanınız bulunmaktadır.

Garanti Bankası 120 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu ve şartları

120 bin TL kredi başvurusunu Garanti Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız Kredi notunuz en az 1100 olması gerekiyor. Ayrıca çalışan müşterilerimize en az 3 aylık sigortalarının olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda bu krediyi hemen kullanabilmektedirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere aynı gün içerisinde kredi değerlendirmesini yapar ve kredi onay aldıktan sonra da kredinizi Garanti Bankası şubesinden çıkmadan kullanırsınız. Garanti Bankası emekli olan kişilere de 120 bin TL kredi vermektedir. Ayrıca 120.000 TL kredi kullandığını zaman banka diğer borçlarınızı da kapatmak isteyecektir.

Şeker Bank 3 ay ertelemeli 120 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Akbank 120.000 TL online ihtiyaç kredisi başvurusu

Yüksek limitli kredi onayı almak istiyorsanız Şeker Bank şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka 1100 ve üzerinde kredi notu olan müşterilere çalışıyor olması durumunda ve emekli olması durumunda krediler vermektedir. Üstelik vereceği bu kredilerde borç kapatma kredisi olarak da işlem yapabiliyorsunuz. Şeker Bank 3 ay ertelemeli 120 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini hemen aynı gün içerisinde kullanabileceklerdir. Şeker Bank 3 ay ertelemeli olarak alacağınız bu kredileri başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğiniz eve gelir belgenizi vermeniz yeterli olacaktır.

120 bin TL'ye kadar banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, Akbank'ın müşterisi olmanız gerekiyor. Akbank'tan daha önce kredi kullanmış veya kredi kartı kullanmış olan kişiler 120 bin tl ye kadar olan bu kredi için onayı olabilirler. Eğer daha önce hiç kredi kullanmadıysanız en fazla 100 bin TL online kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca banka kendi şubeleri üzerinden de müşterilerine 120 bin TL'ye kadar kredi vermektedir. Kredi kullanacak olan kişilerin kredi puanı çok önemlidir. Kredi puanımıza göre banka faiz oranı uygulayacaktır.

Ziraat Bankası 120 bin TL 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacağınız zaman banka şubelerine veya bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. Banka şubelerinden yapacağınız işlemlerde kimlik gelir belgenizi vermeniz gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişi Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alırsa kredi notu düşük olsa bile kredi onayı alabileceğini söylemek isteriz. Ziraat Bankası 120.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra sizlere hızlı bir şekilde ve anında kredi sonucu verilmektedir. Banka 36 ay vade ile kredi veriyor.