Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'dan Kredi Erteleme müjdesi! 3 Ay ve 6 Ay Erteleniyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) bu zor günlerde kredi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız için çözüm arayışlarına devam ediyor. Piyasada konuşulan haberlere göre vatandaşlarımızın rahat bir nefes alabilmesi için kredi erteleme yapılması için bankalarla görüşülüyor. Pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız için kredi ve kredi kartı borçlarının ertelenmesi gündemde. Bu yazımızda Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankaları başta olmak üzere Garanti BBVA, Akbank, TEB, Yapı Kredi gibi özel bankalar kredi ertelemesi yapıyor mu konusunu inceleyeceğiz.

6 AY KREDİ ERTELEME

Garanti BBVA: Kredi erteleme konusunda en esnek imkanları sunan banka Garanti BBVA. Banka bireysel müşterilerinin tüketici kredilerini ve kredi kartı borçlarını 6 ay süreyle erteliyor. İlgili kampanya müşterilere 30 Haziran 2021 tarihine kadar erteleme imkanı sunuyor. Nakit akışında sorun yaşayan vatandaşlar için anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabiliyor ve ödemeler yeniden planlanıyor. Erteleme işlemi yapmak isteyen vatandaşlar Garanti BBVA mobil bankacılığa giriş yaptıktan sonra Hesap ve Ürünler başlığı altından Kredi Hesabı bölümünden Kredi Erteleme seçeneğine tıklayabilirler.

Akbank: 6 ay kredi erteleme imkanı sunan bankalardan bir tanesi Akbank. Banka müşterileri için 31 Temmuz 2021 tarihine kadar kredi erteleme imkanı sunuyor. Sizde Akbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kullandıysanız Temmuz sonuna kadar kredi erteleme işlemi yapabilirsiniz. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız Akbank İnternet Bankacılığı, Akbank Mobil ve 4442525 numaralı telefon üzerinden başvuru yapabilirler. Belirtmek gerekir ki, Akbank kredi erteleme işlemleri için erteleme faizi uygulamaktadır.

3 AY KREDİ ERTELEME

TEB: Türkiye Ekonomi Bankası ihtiyaç ve taşıt kredisi kullanımlarında 3 ay erteleme imkanı sunuyor. Banka müşterileri 30 Haziran 2021 tarihine kadar bankaya başvuru yapabilir. TEB kredi erteleme başvuruları için tüm dijital platformlar ve 0850 200 0 666 numaralı çağrı merkezi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Konut kredisi erteleme işlemleri ise sadece şubeler üzerinden yapılmaktadır.

: 3 ay kredi erteleme imkanı sunan bankalardan bir tanesi ING BANK. Banka 2021 Haziran ayının sonuna kadar müşterilerine kredi erteleme imkanı sunuyor. Sizde ING Bank üzerinden kredi kullandıysanız ING Mobil, ING internet bankacılığı ve çağrı merkezi üzerinden erteleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KAMU BANKALARI

Vakıfbank: Vakıfbank müşterileri için kredi erteleme imkanı sunmamaktadır. Banka tarafından sadece kredi kartı ekstresi 1 ay süreyle ertelenebilir. Bu talep içinde %1.70 faiz oranı uygulanır. Tüm dijital platformlar ve müşteri hizmetleri üzerinden başvuru yapılabilir.

Halkbank: Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Halkbank belirli müşterileri için 6 ay süreyle kredi, kredi kartı borç erteleme işlemi yapmaktadır. A,B ve C kategorilerinde bulunan düzenli ödeme yapan müşteriler için 6 ay kredi erteleme imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası: Banka düzenlemiş olduğu son kampanyayla çiftçilerimizin kullandıkları kredileri 1 yıl süreyle erteleme imkanı sunacağını duyurdu.

Ülkemizde hizmet veren kamu ve özel bankalar tarafından uygulanan kredi erteleme politikaları 2021 yılı itibariyle bu şekildedir. Pandemi nedeniyle kredi ödemelerinde zorlanan vatandaşlarımız için erteleme ve öteleme imkanı sunuluyor. Sizlerde kullandığınız bankaları ve tecrübelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 01:06