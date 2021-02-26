Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'dan Kredi Erteleme müjdesi! 3 Ay ve 6 Ay Erteleniyor!

Pandemi nedeniyle kredi ödemelerini yapmakta zorlanan vatandaşlarımız Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, QNB Finansbank, Yapı Kredi gibi bankalar kredi erteleme yapıyor mu sorusunun cevabını merak ediyorlar. 2021 yılında kredi erteleme yapan bankalar listesini ve başvuru işlemlerini sizler için ele alacağız.

Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'dan Kredi Erteleme müjdesi! 3 Ay ve 6 Ay Erteleniyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) bu zor günlerde kredi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız için çözüm arayışlarına devam ediyor. Piyasada konuşulan haberlere göre vatandaşlarımızın rahat bir nefes alabilmesi için kredi erteleme yapılması için bankalarla görüşülüyor. Pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız için kredi ve kredi kartı borçlarının ertelenmesi gündemde. Bu yazımızda Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankaları başta olmak üzere Garanti BBVA, Akbank, TEB, Yapı Kredi gibi özel bankalar kredi ertelemesi yapıyor mu konusunu inceleyeceğiz.

6 AY KREDİ ERTELEME

Garanti BBVA: Kredi erteleme konusunda en esnek imkanları sunan banka Garanti BBVA. Banka bireysel müşterilerinin tüketici kredilerini ve kredi kartı borçlarını 6 ay süreyle erteliyor. İlgili kampanya müşterilere 30 Haziran 2021 tarihine kadar erteleme imkanı sunuyor. Nakit akışında sorun yaşayan vatandaşlar için anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabiliyor ve ödemeler yeniden planlanıyor. Erteleme işlemi yapmak isteyen vatandaşlar Garanti BBVA mobil bankacılığa giriş yaptıktan sonra Hesap ve Ürünler başlığı altından Kredi Hesabı bölümünden Kredi Erteleme seçeneğine tıklayabilirler.

Akbank: 6 ay kredi erteleme imkanı sunan bankalardan bir tanesi Akbank. Banka müşterileri için 31 Temmuz 2021 tarihine kadar kredi erteleme imkanı sunuyor. Sizde Akbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kullandıysanız Temmuz sonuna kadar kredi erteleme işlemi yapabilirsiniz. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız Akbank İnternet Bankacılığı, Akbank Mobil ve 4442525 numaralı telefon üzerinden başvuru yapabilirler. Belirtmek gerekir ki, Akbank kredi erteleme işlemleri için erteleme faizi uygulamaktadır.

3 AY KREDİ ERTELEME

TEB: Türkiye Ekonomi Bankası ihtiyaç ve taşıt kredisi kullanımlarında 3 ay erteleme imkanı sunuyor. Banka müşterileri 30 Haziran 2021 tarihine kadar bankaya başvuru yapabilir. TEB kredi erteleme başvuruları için tüm dijital platformlar ve 0850 200 0 666 numaralı çağrı merkezi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Konut kredisi erteleme işlemleri ise sadece şubeler üzerinden yapılmaktadır.

ING BANK: 3 ay kredi erteleme imkanı sunan bankalardan bir tanesi ING BANK. Banka 2021 Haziran ayının sonuna kadar müşterilerine kredi erteleme imkanı sunuyor. Sizde ING Bank üzerinden kredi kullandıysanız ING Mobil, ING internet bankacılığı ve çağrı merkezi üzerinden erteleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KAMU BANKALARI

Vakıfbank: Vakıfbank müşterileri için kredi erteleme imkanı sunmamaktadır. Banka tarafından sadece kredi kartı ekstresi 1 ay süreyle ertelenebilir. Bu talep içinde %1.70 faiz oranı uygulanır. Tüm dijital platformlar ve müşteri hizmetleri üzerinden başvuru yapılabilir.

Halkbank: Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Halkbank belirli müşterileri için 6 ay süreyle kredi, kredi kartı borç erteleme işlemi yapmaktadır. A,B ve C kategorilerinde bulunan düzenli ödeme yapan müşteriler için 6 ay kredi erteleme imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası: Banka düzenlemiş olduğu son kampanyayla çiftçilerimizin kullandıkları kredileri 1 yıl süreyle erteleme imkanı sunacağını duyurdu.

Ülkemizde hizmet veren kamu ve özel bankalar tarafından uygulanan kredi erteleme politikaları 2021 yılı itibariyle bu şekildedir. Pandemi nedeniyle kredi ödemelerinde zorlanan vatandaşlarımız için erteleme ve öteleme imkanı sunuluyor. Sizlerde kullandığınız bankaları ve tecrübelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 01:06
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YORUMLAR
Ayse solmaz
Ayse solmaz - 2 ay Önce

Bugun gorustum oyle bir yazi gelmedi dediler ozellikle ziraat bankasi 36 ay cekilen krediler ertelenebiliyormus 60 ay cekilenler ertelenmiyormus ne kredi karti ne kredi ertelemesi yok lutfen net ve kesin haberler yapin muşla mişla kimse halkin umutlariyla oynamasin

Tuncay Kır
Tuncay Kır - 2 ay Önce

Kamu bankalarında bir an önce faizsiz olarak erteleme yapması gerekmektedir
Zaten daha önce ertelemeden dolayı vatandaşlar kamu bankalarına yüksek faiz ödemede bulunarak yapmıstir.Bu erteleme yapılırken kredi puanı gibi şeyleri göz önüne almadan uygulama yapılmasi gerekir.Bir çok kredi paketleri sunmalarına rağmen kamu bankaları şartlarına uygun vatandaşları bulamıyorlar .Insanlar pandemiden dolayı işsiz çalişamiyor çalişsa bile ödemelere yetişemiyor geç ödemeden dolaýi puanı düşüyor yapılandirma yapanlar ise bundan dolayı kredi kullanamiyor bu uygulamayı niye çikardıklarını anlamış degilim
Çekilen kredinin faizleri zaten geri ödenirken alıniyor ödeme geçikince otomatik olarak maaşlara bloke koyularak alıniyor birde yapılandirma yapılinca tekrar faizinı üstüne koyunca bankara ömür boyu borc bitmiyor düzenli ödeme yapanlara avantaj olmuyor diğer tarafdan geçikmeli kredilere düşük faizli kredi olanaği sunuluyor.Düzenli ödeme yapanların günahı ne..Saygılarımı sunarım.

muharrem öztolga
muharrem öztolga - 1 ay Önce

Halkbank ile görüştüm artık erteleme yok dedi, Covid'den dolayı mağduruz, BDDK duy sesimizi. En azından 3 ay erteleme istiyoruz. MAĞDURUZ

Nihal yılmaz
Nihal yılmaz - 2 ay Önce

Vakıfbank neden kredi ertelemesi yapmıyor? En azından 3 ay erteleme yapmıyor?

Emrah dikkatli
Emrah dikkatli - 1 ay Önce

Vakıfbank neden ertelenmiyor özelliğine

Ömer
Ömer - 2 ay Önce

İşzızım kıracıyım kredımı odeyemıyorum ertelenmesini rica edıyorum

Mehmet efe
Mehmet efe - 2 ay Önce

2020 6 ayda alınan tüketici kredilerine 6 ay erteleme gelmeyecekmi? 4 dört gözle bekliyoruz bizde. Ödemede zorlanıyoruz

Hasan turan
Hasan turan - 1 ay Önce

Bu tür haberlere inanmıyoruz.

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