Akbank'tan Müjde! 31 Mart'a Kadar Karşılıksız Destek!

Akbank bireysel müşterileri için;

Kredi taksit ödemelerinde erteleme,

Faiz indirimleri,

Bankacılık işlemlerinin uzaktan kullanımı gibi artılar geliştirmiştir.

Sayılanlara ek olarak bankanın yeni mesai saatleri içerisinde hizmet verdiğinin de altı çizilmektedir. Üstelik yasal olarak şube büyüklüğüne göre müşteri kapasiteleri belirlenmiştir. Bu çerçevede şubelere sadece belirlenen sayıda müşteri kabul edilmektedir.

Başvurular Uzatıldı

Devlet tarafından gerçekleştirilen salgın yardımları da uzun süreden bu yana konuşulmaktadır. Bu bağlamda 1000 TL para yardımı oldukça geniş kitleler tarafından talep görmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, resmî açıklamalarla birlikte kaç TL yardım yapıldığını kesinleştirmiştir.

Devletten 1000 TL para desteğine ek olarak;

Vergi indirimleri,

Vergi ödemelerinin ertelenmesi,

Kira desteği,

Fatura desteği gibi yardımlar da gelmektedir.

Yardımlar konusunda son açıklamalar resmî duyurular çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda 1000 TL destek ödemelerinin 1, 2 ve 3.fazlarının tamamlandığı vurgulanmaktadır. Ancak destek ödemeleri yine başlayacaktır. Bunun için geçerli başvuru tarihlerinin 31 Mart tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

Akbank Kredi Desteği Veriyor

İhtiyaç,

Taşıt,

Konut kredilerinde kapsam genişlemesine gidilmiştir.

1000 TL nakit destekleri acil nakit ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından yeterlidir. Vatandaşlar günlük alışverişlerinden kira ödemelerine kadar bu bağlamda rahat bir şekilde hareket edebilmektedir. Ancak ödemeler yeterli gelmemektedir.bu alanda yardıma koşmaktadır. Vatandaşların daha yüksek nakit ihtiyaçlarını giderebilmeleri için;

Kapsam genişlemesi sayesinde kredi başvuru oranları artmıştır. Üstelik salgının devam etmesi yüzünden banka, avantajlı olan kredi olanaklarının kullanım zamanını da artırmıştır. Siz de kredi şartlarını taşımanız halinde Akbank üzerinden nakit gereksinimlerinizi giderebilirsiniz. Bankanın kredi tanımlamalarında hız gibi bir artısı da olduğunun altı çizilmektedir.

Akbank Karşılıksız Destek

Merak edenler için Akbank karşılıksız destek paketleri üzerinden açıklamalar yapılmaya devam edilmektedir. Bu alanda kredi olanakları olsun sistem kullanım olanakları olsun gereken adımlar aşamalı şekilde ilerletilmektedir. Pandeminin uzun süre devam etmesi halinde yeni paketlerin devreye girmesi de beklentiler arasındadır.

Bankanın karşılıksız destek paketleri sadece kredi alımları açısından da değerlendirilmemelidir. Banka müşterileri pek çok alanda avantaj elde edebilmektedir. Açıklanacak olan tarihler çerçevesinde belli işlemler ortak ATM’lerin kullanımında da ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir. İşlemler arasında;

Para yatırma,

Para transfer etme,

Bakiye sorgulama,

Para çekme gibi temeller bulunmaktadır.

Akbank ücretsiz işlemler açısından kategorilerini devamlı şekilde güncellemektedir. Bu çerçevede vatandaşların ATM kullanımları için ortak olanları tercih etme oranlarının artması da beklenmektedir.

Akbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak kadar önemli olan konulardan biri de başvuru şartlarına uyum sağlamaktır. Bankaların kredi olanakları da kredi alımı için sağlanmasını istediği şartlar da farklılık gösterebilmektedir. Akbank kredi başvuru şartlarından ilki on sekiz yaşın geçilmesidir. Sonrasında düzenli gelir sahibi olunması kredi notunun düşük olmaması gibi genel şartlar sırayı takip etmektedir. Vatandaşların banka kredisini talep edebilmek adına;

Banka resmi internet sitesini,

Banka şubelerini,

Mobil bankacılık sistemini,

İnternet bankacılığını kullanmaları mümkündür.

Özellikle Akbank müşterileri mobil ya da online bankacılık işlemleri sayesinde kredi temin sürelerini minimumlara çekebilmektedir. Hatta bireysel ve ticari müşteriler için şubeye gitmeden krediyi almak artısı da tanımlanabilmektedir.