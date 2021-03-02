Akbank'tan Bir Telefonla 100 Bin Lira Kredi Desteği Geldi!

Vatandaşlarımız salgın döneminde özellikle de ihtiyaç kredilerine daha da ihtiyaç duyar hale geldi. Acil nakit ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir destek arayan vatandaşlar da çareyi kredi de buldu. Her banka da vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak ve müşteri kazanmak için her gün birbirinden avantajlı kampanyalar sunuyor. Vatandaşlarımızın acil nakit ihtiyaçlarına destek için bir kampanya da Akbank’tan geldi. Banka sadece bir telefonla vatandaşlara 100 bin liraya varan kredi desteği sunuyor! işte kredinin özellikleri.

SADECE BİR TELEFONLA KREDİNİZ HAZIR

Salgın döneminde hepimizin alışkanlıkları değişti. Banka gibi kalabalık ortamlardan çekinir olduk. Her ne kadar sokağa çıkma yasakları kalksa bile bazı illerde de hala devam etmekte. Yaşı ilerleyen ya da riskli grupta olan vatandaşlarımız da toplu alanlardan sakınarak kendilerini korumaya çalışıyorlar. Kredi çekmek, bankaya gitmek bunun için toplu taşıma kullanmak ise birçok vatandaşımız için bu dönemde ya mümkün değil ya da sağlıklarını riske atmak demek. Bu yüzden bankalar da vatandaşlarımızın yeni normallerine ayak uydurmaya çalışıyorlar.

Teknoloji ilerledikçe artık vatandaşlarımız da işlerini artık evden daha kolay bir şekilde halledebiliyor. Hala eski usul çalışan bankalar da tercih edilmez oldu. Teknolojinin de verdiği nimetlerden yararlanarak artık birçok banka, şubelere gitmeden vatandaşlarımıza yüksek meblağlara kadar kredi desteği sağlıyor. Bu imkanlardan birini tanıyan banka da Akbank.

Ülkemizdeki en büyük bankalardan biri olan ve 1942 yılından beri ülkemize hizmet veren Akbank, salgın döneminde de vatandaşlarımızın yanında. Binlerce çalışanı ile teknoloji çağına ayak uyduran banka vatandaşlarımıza bir telefon ile kredi imkânı sunuyor.

ÇAĞRI MERKEZİNDEN ALINAN ACİL İHTİYAÇ KREDİSİ AKBANKTA

Vatandaşlarımız acil nakit ihtiyaçları için evrak toplama telaşına girmeyecek! Banka şubelerinde sıra beklemeden sadece bir telefonla Akbank’tan kredi almak artık çok kolay!

Bank vatandaşlara 100 bin liraya kadar krediyi direkt olarak hesaplarına yatırıyor hem de oldukça düşük faiz oranları ile birlikte!

Bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan direkt kredi ile vatandaşlar tüm ihtiyaçlarını anında giderebilecek. Bankanın sunduğu vade oranı ise diğer bankalarla aynı. Banka kampanya dahilinde vatandaşlara 36 aya varan vade imkânı sunuyor.

Banka aynı zamanda vatandaşlarımıza esnek ödeme seçeneği de sağlıyor. Artan ya da azalan taksitli seçenekler dışında vatandaşlarımız 3 ayda bir ödemeli fırsatlardan da yararlanabilirler. Yani ödeme planları vatandaşlarımızın gelirlerine uygun hazırlanıyor. Ödeme aşamasında da vatandaşlarımız yalnız bırakılmıyor destek çıkılmaya devam ediliyor.

Akbank çağrı merkezli kredisinde vatandaşlarımıza sigorta yapmayı da zorunlu tutmuyor! Kredi masraflarını düşürmek isteyen vatandaşlarımız dilerlerse hayat sigortası yapmayabilirler. Fakat banka vatandaşlara farklı faiz oranları sunmakta.

Hayat sigortasız kredi almak isteyen vatandaşlarımıza sunulan faiz oranı biraz daha yüksek. Akbank hayat sigortasız çağrı merkezli faiz oranı %1,58 olurken sigortalı faiz oranı %1,51. Birinde vatandaşlarımızın kredi masrafları düşüp ellerine daha çok nakit geçerken diğer seçenekte de aylık ödemeleri azalıyor. Vatandaşlarımız kendilerine en uygun seçeneği seçmekte ise serbestler.

Eğer vatandaşlarımız hayat sigortalı bir şekilde 36 ay vade ve 100 bin lira alırlarsa aylık taksit ödemeleri 3 bin 805 lira oluyor. Geri ödemeleri de 137 bin lira olmakta.

Vatandaşlarımız daha fazla nakit almak ve daha az masrafa girmek isterlerse de sigortasız kredi seçeneğinden yararlanabilirler. Bu sefer 100 bin lira ve 36 ay vade seçeneğinde aylık ödemeleri 3 bin 858 liraya yükseltmekte. Toplam geri ödemeleri de 138 bin 890 lira olmakta.

Vatandaşlarımızın aylık bazda taksit ödemelerinde 53 lira gibi ufak bir değişiklik oluyor. Bu yüzden vatandaşlarımız kendilerine en uygun paketi seçmelidirler.

AKBANK ÇAĞRI MERKEZİ

Vatandaşlarımızın kolay ve direkt şekilde kredi başvurularını yapabileceği Akbank çağrı merkezi numarası ise “444 2 525”.

Vatandaşlarımız bu numarayı arayarak bankaya gitmeden kolay ve hızlı şekilde başvurularını tamamlayabilir kredilerini de hesaplarına görebilirler.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 20:39