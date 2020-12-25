Akbank online 50.000 TL kredi veriyor! Şubeye gitmeden internet bankacılığı üzerinden 50 bin tl kredi duyurusu

Akbank en çok tercih edilen kredi kampanyası olarak internet bankacılığı kredisini duyurdu. Sizlerde eğer bu bankada bir hesabınız varsa bankanın internet bankacılığı şifresini alarak Akbank kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank online krediler de hızlı bir şekilde onay vermektedir. Bankadan kredi alacak olan kişiler 36 ay vade ile bu kredileri kullanıyor. Kredi onayı alabilmeniz için de bankanın şartlarına uymanız gerekiyor. Özellikle uzaktan kredi onaylarında ve online kredi başvurularında bankalar daha yüksek kredi notu olan müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Akbank 50.000 TL online kredi başvurusu nasıl yapılır?

Adından da anlaşılacağı gibi banka bu krediyi sadece internet üzerinden veriyor. Özellikle masrafsız olarak verilen bu krediler de düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabileceksiniz. Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler Akbank Direkt uygulamasından veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurularını yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden giriş yaptığınızda karşınıza çıkacak olan direkt kredi seçeneği ile birlikte işlem yapabilirsiniz.

Akbank Direkt Kredi sizlere uygun faiz oranları ile birlikte ne kadar onay alacağınızı hemen söyleyecektir. Özellikle bu uygulamaya girdiğinizde banka kredi notunuzu da sorgulayabiliyorsunuz. Ücret ödeyerek kredi notunuzu öğrendikten sonra bankadan ne kadar kredi alacağımızı da öğrenebilirsiniz. Akbank Direkt Kredi üzerinden 50.000 TL'ye kadar işlem yapılıyor. 6 ay vade ile yapılacak bu krediler de sizin seçmeniz durumunda 3 ay erteleme de yapabiliyorsunuz.

Akbank müşterisi olmayan kişiler online kredi kullanamazlar. Eğer online kredi kullanmak istiyorsanız bankaya giderek bir hesap açtırmanız gerekiyor. Hesap açtırdığınız zamanda sizlere internet bankacılığı şifresi verilecektir. Bu şifre ile giriş yaparak hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank şubelerinden de sadece kimliğimizle kredi başvuru yapacağınız bir kredi kampanyası vardır. 50.000 TL'ye kadar şubeler üzerinden kredi notunuz 1200 ve üzerinde olması durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz. Özellikle emekli olan kişilerde emekli maaşlarını banka şubelerine taşıyarak düşük kredi notu olsa bile onay olabilmektedirler.