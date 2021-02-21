Akbank İş Bankası ve Garanti Duyurdu! Başvuran Herkese 800 TL Ödenecek

Emekli vatandaşlarımıza yapılacak olan promosyonlar bir kez daha gündemde. Her yıl olduğu gibi bu yılda emekli promosyon oranlarını en çok hangi banka tarafından verileceği merak ediliyordu. Bazı bankalar ise müşteri çekmek için emekli promosyon ödemelerini arttırdı. Bizde sizler için emekli promosyon oranlarının güncelleyen bankaları derledik. Detaylar haberimizde…

Korona salgın döneminde emeklilerimize yönelik birçok destek yardımı gelmişti. Bu destekler giderleri artan emekli vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlattı.

Önce enflasyon oranıyla birlikte vatandaşlarımız maaşlarına zam gelmiş daha sonra ise bayram ikramiyelerine zam gelgeçi açıklanmıştı. Vatandaşlarımız henüz ikramiyelerini alamamış olsa bile gelecek olan ikramiye onları mutlu etmeye yetmişti. Gündemde ise şimdi banka promosyonları var!

Bankalar her yıl olduğu gibi bu yılda birbirleriyle yarışır halindeler. Emekli vatandaşlarımızı müşteri olarak çekmek için bankalar promosyonları düzenliyorlar. Bu bağlamda Akbank İş Bankası ve Garanti 2021 promosyonlarını açıkladılar.

Emekli promosyonlarında ise her banka farklı oranlar sunuyor. Sadece bankaların sundukları oranlar değil aynı zaman promosyonlarda anahtar rol emekli vatandaşlarımızın alacaklar maaşları.

Emekli vatandaşımızın maaşı ne kadar yüksekse alacağı promosyonda o kadar yüksek oluyor.

Akbank, İş Bankası ve Garanti ‘de emekli olan ve promosyon alacak olan vatandaşlarımız için 2021 promosyon paralarını duyurdular.

Emekli vatandaşlarımıza Akbank yaptığı açıklamaya göre 1 bin 250 Türk lirasına kadar promosyon verecek.

18 Kasım 2020 ila 31 Mart 2021 tarihleri arasında banka müşterisi olanlar bu promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Fakat promosyon aldıktan sonra vatandaşların 3 yıl boyunca bankanın müşterisi olarak kalmaları gerekmektedir.

İŞ BANKASI

İş bankası ise vatandaşlarımıza yine promosyon ödemesi sunan bir diğer banka. İş Bankası ise 1000 Türk lirasına kadar SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı ödemelerine promosyon veriyor.

Emekli maaşını ise İş bankasından alacak vatandaşlarımız kredi kartından da yararlanabiliyorlar.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası ise emeklilere promosyon ödemesi olarak 1 bin 200 Türk lirasına kadar ödeme yapmakta.

Bunun içinse vatandaşların 1 Şubat ila 28 Şubat 2021 arasında maaşlarını taşımaları gerekiyor. 3 sene içinde banka müşterisi olarak kalmalıdırlar.