Akbank, İş Bankası, Garanti, TEB'den Duyuru! Başvurana 800 TL

Emekli promosyonları en çok merak edilen konulardan biridir. Zira emekli vatandaşlar hangi bankadan alacaklarına göre değişen promosyon oranları ile karşı karşıya kalmaktadır. Promosyon miktarlarında bankalar tek belirleyici de değildir. Vatandaşların emekli maaşlarının yüksek olması halinde promosyon miktarında da yükselme olduğu bilinmektedir. Buna karşın bankalar 2021 promosyon kampanyalarını açıklamaya başlamıştır. Konu hakkında;

İş Bankası,

Akbank,

Garanti Bankası,

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) gibi kuruluşlardan resmî açıklamalar gelmiştir.

Açıklamalar çerçevesinde emekliler istedikleri ve kendilerine uygun gelen bankalarla anlaşma sağlayabileceklerdir.

İş Bankası Promosyon Açıklaması

Emekliler İş Bankası promosyon kampanyaları ile birlikte aynı zamanda farklı avantajlar da elde etmiş olacaklardır. Özellikle var olan emekli maaşlarının taşınması halinde ciddi artıya geçildiğinin altı çizilmektedir. Bireysel müşteri temsilcileri konu hakkında kişisel bilgilendirme de yapmaktadır. Resmi internet sitesinde;

Emekli Sandığı,

BAĞKUR,

SSK emeklilerine 1000 TL’ye varan promosyon verildiği belirtilmektedir.

Maaşlarını İş Bankası üzerine taşıyan emekliler kredi kartları açısından da bir adım öne geçmektedir. Normalde kullanıcılar gerek kredi kartlarından gerekse ek kartlardan kullanım ücret kesintisi yaşmaktadır. Ancak emekli maaşlarını İş Bankası’na taşıyanlar bu gibi ücretlerden muaf tutulmuşlardır. Üstelik maaş taşıma işlemleri şubelerin yanı sıra gerek mobil bankacılıktan gerekse internet bankacılığından kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.

Akbank Promosyon Açıklaması

Akbank promosyon kampanyası konusunda duyurusunu resmi olarak yapan bankalardan biridir. Üstelik maaşlarını verilecek olan tarihlerde bankaya taşıyanlar için 1250 TL değerinde promosyon temin edilecektir. Promosyonu almak isteyenlere;

18 Kasım 2020

31 Mart 2021 tarihleri verilmiştir.

Yukarıda verilen tarihler arasında maaş taşıma işlemlerini tamamlayanlar promosyona da hak kazanmış sayılacaktır. Tabi promosyon için imzalanacak olan sözleşmede 3 ene şartı da bulunmaktadır. Bu kapsamda emekli vatandaşların maaşlarını 3 sene boyunca Akbank üzerinden çekmeleri istenecektir.

Taahhüde uygun olarak hareket etmeyenler promosyonlar konusundaki cezai işlemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Alınan promosyonlara karşın farklı bankalara maaşlarını taşıyanlar Akbank’tan temin etmiş oldukları promosyon miktarını geri ödemek zorundadır.

Garanti Bankası Promosyon Açıklaması

Garanti Bankası da Sosyal Güvenlik Kurumu ile masaya oturan bankalar arasındadır. Her bankanın SGK anlaşmasından farklı neticeler çıkmaktadır. Zaten bundan ötürü emekli vatandaşların şartları kontrol etmeden maaşlarını taşımaları istenmemektedir. Garanti BBVA promosyon miktarları 1200 TL’ye kadar çıkmaktadır. Rakamlar yüksek olduğu için bankaya maaş taşıyacak olan emekli sayısının da yüksek olması beklenmektedir.

Emekli vatandaşların maaşlarını Garanti Bankasına Taşımaları için;

1 Şubat 2021

28 Şubat 2021 arasında hareket etmeleri gerekmektedir.

Şubat ayının sona ermesinden sonra bankanın promosyon kampanyası da sona erecektir. Bundan sonra farklı bir nakit promosyon sistemi takip edilecektir. Verilen tarihler arasında maaşını Garanti Bankası’na taşıyanlardan 3 sene taahhüt istenmektedir. Anlaşmayı imzalayanlar 122 TL’ye varan promosyonların sahibi olmaktadır.

TEB Promosyon Açıklaması

TEB promosyon konusunda en cömert bankalardan biri olduğunu kanıtlamıştır. Banka, emekli maaş miktarlarının promosyonlar üzerindeki etkisini de açık olarak ortaya koymaktadır. Çünkü promosyon miktarları maaş oranlarına kıyas edilerek belirlenmektedir. Türkiye Ekonomi Bankası üzerinden promosyon almak isteyenlerin;

Emekli maaşlarını TEB üzerine taşımaları,

36 ay boyunca maaşlarını TEB üzerinden çekmeleri,

Bankaya en az 2 farklı otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekmektedir.

Şartların tamamını yerine getirenlerin işlemleri tamamlanmış sayılacaktır. Bankanın bu bağlamda verecek olduğu maksimum nakit promosyon miktarı ise 1600 TL olarak açıklanmıştır. Görüldüğü üzere Türkiye Ekonomi Bankası üzerinden ciddi rakamlarda promosyon temin edilmesi mümkündür.