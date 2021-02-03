Akbank Gelir Belgesiz Kefilsiz 3 Ay Ertelemeli Anında 100 Bin Lira Kredi Verecek!

Akbank tarafından oluşturulan Direkt Kredi kampanyası kapsamında vatandaşlara 100.000 liraya kadar anında kredi verilecek. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara can suyu olacak olan bu kampanyadan yararlanabilmek için şubeye gidip başvuru yapmanıza gerek bile yok. Üstelik kredinizin geri ödemelerini 3 ay erteleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra kefilsiz, gelir belgesiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar da bu kampanyadan yararlanabilecek.

Akbank nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle bankaya gitmek istemeyen müşteriler acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için online kanallar üzerinden 100.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi çekebilecek.

AKBANK ANINDA KREDİ KAMPANYASI

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların ekmek kapısı her geçen gün kapanıyor ve ekonomiye gittikçe kötü bir hal alıyor. Vatandaşlar bu süreçte karşılamaları gereken nakit ihtiyaçlarını giderebilmek için kredi çekmekten başka çare bulamıyor. Ancak ne yazık ki tüm bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranları oldukça yükseltmiş durumda. Fakat Akbank tarafından yapılan kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara müjdeli haber geldi.

Akbank tarafından oluşturulan Anında Kredi kampanyası sayesinde ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar şubelere gitmelerine gerek kalmadan kefil veya gelir belgesi göstermeden 100.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi çekebilecek.

En yüksek miktarda ihtiyaç kredisi veren bankalar dan biri olan Akbank, Anında Kredi kampanyasından yararlanan vatandaşlara kredisini 36 ay vade ile ödeme fırsatı sunacak. Bunun yanı sıra düşük faiz oranları ile dikkat çeken Akbank vatandaşları ödeme kolaylığı sağlıyor.

Akbank tarafından hazırlanan ihtiyaç kredisi kampanyalarından biri olan direkt 36 ay vade ile 100.000 lira kredi çekmek isteyen vatandaşlara aylık olarak yüzde 1,69 faiz uygulanacaktır. Bu kredi için aylık olarak ödenmesi gereken taksit tutarı ise 3 bin 940 lira olacaktır. 100.000 lira olarak çekilen kredinin toplam geri ödeme tutarı 142.399 lira olacaktır.

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında Direkt Kredi çekmek isteyen vatandaşların başvurularını Akbank’a iletmesi gerekmektedir. Vatandaşlar bu başvuruları şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank mobil şubesi, Akbank telefon şubesi, Akbank internet şubesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Akbank müşteri hizmetlerini arayarak ihtiyaç kredisi hakkında hem detaylı bilgi alıp hem de başvuru yapmak isteyen vatandaşların 444 25 25 numaralı telefon hattını araması gerekmektedir.

KEFİLSİZ GELİR BELGESİZ İMZASIZ ANINDA KREDİ

Akbank'ta hesabı olan ya da Akbank müşterisi olan vatandaşlar şubelere gitmeden internet şubesi üzerinden yaptıkları ihtiyaç kredisi onaylanırsa gelir belgesi kefil göstermeden anında 100.000 lira ihtiyaç kredisi çekmiş olacaklar.

Ancak Akbank müşterisi olmayan vatandaşlar yalnızca banka şubelerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu vatandaşlardan başvuru esnasında kimlik gelir belgesi ikametgah belgesi ve SGK hizmet döküm belgesi gibi çeşitli evrakları teslim etmelerini isteyecekler.