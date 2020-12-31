Akbank, Garanti Bankası, Denizbank 4 Bin – 5 Bin TL Maaş ile Personel Alıyor

2020 yılı, Covid-19 Salgını yüzünden bazı sektörlerde ciddi sıkıntıların yaşandığı bir yıl olarak addedilmektedir. Ancak özellikle bankacılık gibi alanlarda yoğunluk dereceleri artmıştır. İnsanlar yaşadıkları nakit sıkıntılarını bankalardan;

İhtiyaç kredisi,

Taşıt kredisi,

Konut kredisi

Ticari kredi,

Bireysel kredi gibi başvurularla gidermeye çalışmaktadır.

Banka personelleri ise yine salgın yüzünden çalışma hayatlarına son vermek istemektedir. Belli yaş grubunun üzerindeki personeller için geçerli olan bu durum yeni eleman açıklarının oluşmasına neden olmuştur. Bankaların şube sayısındaki artış yüzünden de personel açıklarının oluştuğu bilgileri gelmektedir.

Bankalar Personel Alımına Gitti!

Personel alımlarında farklı bankalar farklı rakamlar vermektedir. Aynı şekilde kişiler hangi şehirdeki banka şubesine gideceklerine göre de değişik rakamlarla karşılaşabilmektedir. Personel alımına giden bankaların ilanlarına başvuru yapmak geçmiş zamanlara göre daha da kolaydır. Bilindiği üzere ülkemizde kariyer siteleri üzerinden iş başvurusu yapılabilmektedir. Bankalar da ilanlarını kariyer sayfalarında yayımlamayı tercih etmektedir. Personel alımı yapan bankalar arasında;

Akbank,

Garanti Bankası,

Denizbank gibi isimler yer almaktadır.

Bankaların hangi şubesinde ne kadar personel açığı olduğu ise değişmektedir. Her banka özel sitesinden ya da ilan verdiği alandan bu konulardaki detayları yayımlamaktadır. Başvurular ise ancak şartları taşıyan kişiler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Bankaların Personel Alımında Kıstasları

Bankalar personel alacak haberlerinin gelmesinden sonra iş başvuru kıstasları merak edilmeye başlanmıştır. Öncelikle bankaların sadece bir pozisyona göre alım yapmadığının altını çizmek gerekmektedir. Gelen bilgiler;

Uzman yazılım mühendisi,

İş analisti,

İş geliştiricisi,

Elektrik teknisyeni,

Perakende bankacılık veri süreçler analiz stajyeri gibi alımlar yapılacağını göstermektedir.

Bankalara İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankalar, veznedar ya da bireysel müşteri temsilcisi alımı da yapacaktır. Aynı şekilde çağrı merkezlerinde görev alacak yeni personel ihtiyaçları da bulunmaktadır. Açıklanan veriler, ihtiyaçların pozisyona göre değişim gösteren kıstaslar üzerinden karşılanacağını göstermektedir. Bu çerçevede alınacak olan personellerin minimum lise mezunu olması gerektiğini kesinleşmiştir. Alımlarda doğru zamanda doğru yere başvuru yapmak da önem arz etmektedir.

Vatandaşların bankalara iş başvurusu yapma konusunda farklı alternatifleri değerlendirmeleri mümkündür. İş başvurularında;

İnternet siteleri,

Mobil uygulamalar,

Şubelere gitmek tercih edilebilecek alternatiflerdendir.

İnternet sitelerinden başvuru yapma süreci geniş kitleler tarafından tercih edilmektedir. Zira kariyer sitelerinden farklı illerdeki şubeler için özel başvuruların hazırlanması da mümkündür. Üstelik bu gibi başvurular için genellikle ikamet gibi şartlar da aranmamaktadır.

Kariyer sitelerinin kullanım oranlarının artmasından sonra mobil uygulamalar tasarladıkları da görülmektedir. Mobil olan uygulamalar en az internet siteleri kadar işlevseldir. Bu nedene bağlı olarak uygulamalar aracılığı ile de iş başvurularının gönderilmesi mümkün olmaktadır. İş başvuru gönderiminden önce güncel bir özgeçmiş oluşturulması lazımdır. Bunlara ek olarak şubelerin insan kaynakları bölümlerine gidilerek başvuruların elden teslim edilmesi de mümkündür.

Hangi Banka Ne Kadar Maaş Veriyor?

Banka maaşları, bankacılık sektörüne adım atacak olan kişilerin ilk araştırdıkları konulardan biri olarak isimlendirilmektedir. Maaş konusunda farklı bilgilendirmeler yapılması mümkündür. Ancak bu bilgilendirmeler bankaların isimleri bazında yapılmamaktadır. Çünkü bankacılık da kendine özel piyasa bulunduran bir bölümdür. Buradan çıkan sonuç ise bankalardaki maaşların pozisyon bazlı olarak verildiği yönündedir.

Farklı bankalarda aynı pozisyonlarda çalışan personeller ortalama olarak benzer rakamlardan maaş almaktadır. Ancak bazı pozisyonlarda komisyon durumu söz konusudur. Bu da ancak kişilerin performanslarına göre maaşlarının netlik kazanması demektir. Bankalardan asgari ücret temin ederek işe başlayanlar olduğu gibi ilk girişte 5000TL alanlar da vardır.