Akbank Faizsiz 10 Bin Lira Kredi Veriyor! Aylık Sadece 189 Lira Taksit

Herkesin kabul ettiği üzere 2020 Mart ayında ülkemizde de resmi olarak başlayan koronavirüs pandemi süreci, pek çok insanı ekonomik açıdan zor duruma soktu. Bunun sonucu olarak pek çok kişi düşük ya da sıfır faizli bir şekilde kredi çekmenin yollarını arıyor. Günümüzde ya da bir başka deyişle Şubat 2021 tarihinde sıfır faizli kredi başvurusu yapılabilecek kurum sayısı oldukça ama kurum sayısı sıfır değil. Haberimizde 2021 yılında sıfır faizli kredi veren bankalardan biri olan Akbank’ın hızlı para kredisini inceledik.

Az önce de dediğimiz gibi pandemi nedeniyle ekonomik açıdan sıkışan insanların derdine Akbank yetişiyor. Akbank’a ayda sadece 189 TL taksitle geri ödeme ile ödeyeceğiniz toplamda 10 bin TL tutarındaki kredi için başvurmanız mümkündür. 53 ay vade ile de verilebilen bu kredi pandemi sürecinde imdadınıza yetişecek en iyi çözümlerden birisi gibi duruyor. Faizsiz düşük taksitli kredinin yanı sıra müşterilere özel fırsatlar da sunuluyor.

“Akbank Hızlı Para” aracılığı ile başvurabileceğiniz bu kredinin tutarı ihtiyacınıza göre 5 bin liradan 20 bin liraya kadar çıkabilmekte. Akbank’ın sağladığı 189 TL değerindeki oldukça düşük taksitli ve sıfır faizli krediyi almak istiyorsanız bir Akbank müşterisi olmalısınız. Bunun yanı sıra daha önce kartınız bloke edildiyse, gecikme ya da yasal takip olduysa bu kredi fırsatından yararlanamazsınız.

NASIL BAŞVURULUR?

Eğer Akbank müşterisiyseniz hafta içi her gün 444 25 25 telefon numarasını aramak suretiyle Akbank 2021 yılı 10 bin TL faizsiz kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında herhangi bir belge ve ücret talep edilmemektedir. Çağrı merkezi üzerinden başvuru yapmanın yanı sıra Axess Mobil, Akbank İnternet Bankacılığı, Akbank ATM’leri üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak için Akbank’ın müşteri hizmetlerini aramanızı öneririz.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 03:42