Akbank Belgesiz 79.500 TL Kredi Kampanyasının Duyurusunu Yaptı!

Akbank müşterilerine özel yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla 100 bin liraya kadar, 36 ay vadeli, 3 ay ödemesiz kredi kullanabilirsiniz. Akbank bugün müşterilerine gönderdiği SMS ile yeni kampanyasının duyurusunu gerçekleştirdi. Böylece yüksek limitli ihtiyaç kredisi veren bankalar listesine Akbank'ta eklenmiş oldu. Banka müşterisi olanlar ve olmayanlar için çeşitli başvuru kanalları bulunmaktadır.

AKBANK 79.500 TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank bugün müşterilerine gönderdiği SMS bilgilendirmesiyle kişiye özel kredi kampanyalarının tanıtımını gerçekleştirdi. Müşterilerinin kredi notuna göre değişiklik gösteren limit ve faiz oranlı yeni kampanyanın detaylarını oluşturuyor. Faiz oranları yüzde 1.54 oranlarından başlarken müşterilere en yüksek 100 bin liraya kadar destek sunuluyor. Kredinin hesaplama ayrıntıları ise şu şekilde:

79.500 TL ihtiyaç kredisinin 36 ay vadeli %1.54 faiz oranıyla aylık taksit tutarı 3.043,38 TL, geri ödenecek toplam tutar ise 109.979,21 TL şeklindedir.

100.000 TL ihtiyaç kredisinin 36 ay vadeli %1.54 faiz oranıyla hesaplanmasında taksit tutarı 3.828,16 lira, geri ödenecek tutar ise 138.338,63 lira şeklindedir.

3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi kapsamında ödemeye Mayıs 2021 tarihinde başlayabilirsiniz.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Akbank müşterileri belgesiz imzasız Akbank Mobil, Akbank İnternet Bankacılığı, 444 25 25 Telefon Bankacılığı ve şubeler üzerinden başvurularını anında gerçekleştirebilirler. Akbank müşterisi olmayan vatandaşlarımız bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru formu doldurarak kredi limitlerini ve kendilerine özel faiz oranlarını öğrenebilirler.

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Başvuru yapacak vatandaşlarımız Akbank müşterisi ise herhangi bir belgeye ihtiyacı olmamaktadır. Banka müşterisi olmayanlar için kimlik belgesi, gelir durumu ve adresini teyit eden belgeleri en yakın Akbank Şubesine götürerek başuru yapabilirler.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 21:56