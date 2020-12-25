Akbank 3 Ay Ertelemeli Pandemi Kredi Desteği Başladı

Bu bankalardan birisi olan Akbank’ın 3 ay ertelemeli pandemi kredisi şartları nelerdir? Ve nasıl başvuru yapılır gibi bilgileri sizler için kaleme alıyoruz.

Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank 3 ay ertelemeli kredi desteği başvurusu için 4 farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemler;

Akbank Direkt

Telefon Şubesi

Şubeler

Mobil

Kredimakbankta.com

Şeklindedir.

Akbank Direkt ile başvuru: Akbank direkt, bu bankanın internet şubesi hizmetine verdiği isimdir ve internet tarayıcınız üzerinden bu bankanın internet şubesine, eğer müşterisiyseniz giriş sağlayabilirsiniz. Sonrasında Akbank Direkt üzerinden başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

Akbank Telefon Şubesi

: 4442525 numarasını arayarak müşteri hizmetlerinden kredi talebiniz olduğunu belirterek, bu kanaldan da başvurunuzu yapmanız mümkündür.

Şubeler ve Mobil: Akbank müşterisi olan bireyler mobil uygulama üzerinden kredi talebinde bulunabilir. Akbank şubeleri üzerinden de pandemi kredisi başvurusu yapılabilmektedir.

Kredimakbankta.com adresi üzerinden bu bankada hesabı olmayanlar pandemi ertelemeli kredi başvurusunda bulunabilirler.

Akbank Pandemi Kredisi Şartları Nelerdir?

Akbank pandemi kredisi başvurusu şartları aşağıdaki gibidir;

Akbank pandemi kredisi alabilmek için öncelikle başvuru kanallarından birisinden başvurunun yapılması gerekmektedir.

Akbank şubeleri üzerinden gerçekleştirilen başvurularda istenilen belgeler olacaktır. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde şubeye teslim edilmesi gereklidir.

Kredimakbankta.com sitesi üzerinden gerçekleştirilen kredi başvurusu için tc ve telefon numarası istenilmektedir.

Kredi vadesi en fazla 36 ay olabilmektedir. Bu 36 aya ertelenen sürede dahildir.

Kredinin verilmesi halinde ilk ödeme 92 gün içerisinde zorunlu olarak yapılmalıdır.

Erteleme süresi haricinde maksimum 33 ay vade mümkündür.

Akbank direkt ve Akbank müşteri hizmetleri ile Akbank şubelerinden çekilen kredilerin faiz oranı değişiklik gösterebilmektedir. Bu yüzden kredi öncesinde güncel faiz oranları ile ilgili banka yetkililerinden doğru bilgi alınmalıdır.

Son taksit için, kredi kullandırma aşamasında kuruş farklılıklarının olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Müşteri kredi notu ve bazı farklı nedenlere bağlı olarak kişiye özel farklılıklar olabilmektedir.

Eğer banka yetkilileri uygun görür ise, kefil isteme hakkına da sahiptir.

Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Avantajları

Akbank 3 ay ertelemeli kredi avantajları;