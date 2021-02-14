Ak Parti'den Açıklama! Kredisiz Faizsiz Ev Sahibi Olabileceksiniz!

23 maddeden oluşan bu teklif, birçok ev sahibi ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşın yüzünü güldürecek niteliktedir. Sektör içerisinde birçok vatandaşın taşıt ve konut sahibi olmasını sağlayacak önemli şirketin bulunduğunu söyleyen Mehmet Muş, bu şirketlere yeni bir düzenleme yapacağı hakkında da önemli açıklamalarda bulunmuştur.

1991 yılı itibariyle ortaya çıkan finans şirketlerinin yürürlüğe geçtiğini ve bu şirketlerin 1990 yılı ve 1992 yılı arasında yalnızca 2 tane olduğunu belirten Mehmet Muş, şimdilerde bu finansman şirketlerinin fazlalaştığını açıklamıştır. Bu nedenle BDDK’nın verilen teklifleri değerlendirmesini ve denetlemesini beklediklerini söylemiştir. Şimdilerde ise; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan konuyla alakalı bir açıklama beklendiği belirtilmiştir.

Finans Şirketleri Sıkı Takip Altında

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun konuya ilişkin önemli bir yönetmelik ortaya çıkaracağını açıklayan Mehmet Muş, söz konusu şirketler için; önemli bir muhasebe standardının da ortaya çıkarılacağını ve yazılımlarla ilgili yeni bir düzenlemenin ortaya çıkarılacağını da konuyla alakalı haber bekleyen tüm kamuoyuna duyurmuştur.

Sözü edilen finansal şirketlerin çeşitli operasyonlar ve fon havuzlarını kullanmak için ayırdığı hesaplarını birbirinden bağımsız hale getirmesi gerektiğini açıklayan Mehmet Muş, bahsedilen şirketlerin fon havuzları içerisinde bir araya getirdikleri kaynaklara kesinlikle ellememesi gerektiğini de söylemiştir. Yapacakları çeşitli operasyonlar için de belli bir organizasyon miktarının ve bu bedeli başka bir hesapta tutarak ortaya çıkacak masrafları ya da çeşitli karları için kullanabileceklerini açıklamıştır. Ancak sebep ne olursa olsun,konusunu da yeniden vurgulamıştır. Ortaya çıkarılacak olan sistem faizsiz finansman ile gerçekleşecektir. Bu nedenle de ancak faizsiz enstrümanlarla bu varlıkları değerlendirebileceklerini şirketlere detaylı bir şekilde açıklamıştır.

Mehmet Muş’un bir diğer açıklaması ise; yapmış olduğu düzenlemeye göre, söz konusu şirket sahiplerinin ya da şirketlerin, herhangi bir zimmet suçu işlemesi gibi bir durumu açığa çıktığında ise; 6 yıl ve 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağına ya da 5 bin güne varan bir para cezası alabileceklerini belirtmiş olmaktadır. Söz konusu zarar ile alakalı da vatandaşlara geri ödeme yapılacağını söylemiştir.

Vatandaşların Herhangi Bir Zararı Söz Konusu Olmayacak

Finansman şirketlerinin nasıl işlediğini açıklayan Mehmet Muş, açıklamalarına şu sözlerle devam etti; Vatandaşlardan alınan paralar bir fonda toplanmaktadır. Daha sonra ise; kendilerinin çektiği kuralara göre, herkes belli bir sıra dahilinde ortaya çıkan sayıyı alarak taksitlerini ödemeye başlıyor. Bu nedenle de fon havuzuna herhangi bir kişi ya da şirket tarafından müdahale edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu müdahalelerin engellenmesinin sebebi ise; vatandaşın konut ve araba sahibi olma süreci içerisinde, herhangi bir para kaybının ya da hak çiğnenmesi gibi durumları mümkün mertebede engelleyebilmektedir. Mehmet Muş’un konuya ilişkin son sözleri ise; sektörde güçlü olan bütün firmaların ve şirketlerin aynı zamanda, sermaye seçenekleri ve mali durumları da yeterli oranda olan bütün şirketlerin bu alanda yer almasını istiyoruz şeklinde olmuştur. Bütün bu yaptırımların yürürlüğe geçmesi durumunda ise; kredisiz faizsiz ev sahibi olabileceksiniz! Başlıklarının doğrulandığı görüyoruz. Şimdilerde birçok vatandaş da oldukça makul fiyatlara konut sahibi olabilmenin sevincini yaşıyor.