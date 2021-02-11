Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yepyeni yardım paketini açıkladı! İstihdam yardımları başladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni istihdam paketi geldi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı istihdak yardımları kapsamında yeni paketini açıkladı! İş arayanlara ek ödeme fırsatı veren yeni pakette yardıma muhteç ailelere büyük destek var! Sosyal sorumluluk projelerini devreye sokma kararı alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işsizlikle vereceği mücadele de yeni istihdam yardımlarını duyurdu! İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o açıklamalar!

Bakanlıktan İş arayanlara ek ödeme! İstihdam paketi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile en iyi çalışan bakanlıklar arasında yer alan aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı sosyal devlet anlayışıyla, muhtaçlık durumuna göre bir çok vatandaşa destek sağlıyor. Bakanlığın berlirleyeceği mütevelli heyetinden tespit edilen maddi durumu elverişsiz olan kişilerin temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir yardım kampanyaıs duyuruldu.

Pandemi döneminde ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımız için yeni destek yardımları sürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı bu kez istihdam yardımlarıyla dikkat çekiyor. Bir çok vatandaşın hiç bilmediği ve faydalanamadığı yardımlar arasında yer alan İstihdam yardımlarından iş arayan kişilere maddi ödeme yapılacak.

40 - 100 TL arasında Nakdi ödeme yapılıyor!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı işe yönlendirme yardımı kapsamında vatandaşlara 40 - 100 TL arasında günlük yardımda bulunuyor. Yardımdan faydalanmaya hak kazanan kişileri;

1- Yol Parası

2- Traş Ücreti

3- Giyim

Başta olmak üzere Temel ihtiyaçlarını karşılaması adına 40 - 100 TL arasında nakdi ödeme gerçekleşecek. Başvuru yapan tüm vatandaşları kapsayan ödemeler için 18 - 55 yaş arasında tüm vatandaşların faydalanabilmesi bekleniyor. Maddi durumları olmayan kişiler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaçlık seviyesine göre en az 40 ve en yüksek 100 TL nakit yardım yapılıyor!

SYD İşe yönlendirme başvurusu nereden yapılır?

Türkiye İş Kurumu, İşkur üzerinden işe yönlendirme bilgisi gelen vatandaşlar için 30 gün içerisinde başvuru yapılması durumunda ödemeler hesaplara geçiyor. İkamet adresinizin bulunduğu Sosyla Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden başvuruyu tamamlayarak İŞKUR üzerinden 40 - 100 TL ödeme alabilirsiniz. Başvurunun onaylanması durumunda hak sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıf aracılığıyla nakit ödemeyi alabilecek!

Tek Bir Şart var!

İŞKUR ve Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının beraber çalıştığı istihdam paketleri faydalanmak isteyen vatandaşlar için tek şart gelir testinden muhtaçlık seviyesini ispatlamak. Muhtaçlık seviyesi ne kadarsa o kadar ödeme yapılıyor ve 30 gün içerisinde para hesabınıza geçiyor.

Yönlendirme yardımı için ne zaman ve nereye müracaat edilir?

İşe Başlama yardımı nedir?

İşe Başlama yardımına nasıl müracaat edilir?

İşe Başladıkdan sonra sosyal yardımlar kesilir mi?

Sosyal Yardım yararlanıcısı İŞKUR'un iş veya mesleki kurslara katılım teklifini reddederse bir müeyyidesi var mı?

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 16:35