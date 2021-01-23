Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hiç Para Almayanlara Yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pek çok vatandaş için maddi destek sağlamaktadır. Sağlanan maddi destekler özellikle pandemi döneminde hemen herkes tarafından öğrenilmiştir. Bu durumun nedeni ise ihtiyaç sahibi kategorisine giren kişi sayısının artmasıdır. Pandemi yardımlarının çok fazla insan tarafından talep edilmesi salgının;

İş şartlarını olumsuz olarak etkilemesi,

İnsanların işsiz kalması,

Piyasaların eskiye göre durgunlaşması ile alakası bulunmaktadır.

Durumu yakından takip eden bakanlıklar alternatif yardım önerilerini art arda sunmaktadır. Bu sayede ihtiyaç sahipleri kendilerine uygun olan yardımı bakanlıklardan talep edebilmektedir.

Bakanlık Hiç Yardım Almayanlara Destek Verecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz günlerde resmî açıklamalarda bulunmuştur. Açıklamalar resmi verilerle birlikte desteklenmiştir. Salgının başladığı günden bu zamana kadar 5,5 milyon vatandaşın maddi yardım aldığının altı çizilmektedir. Devlet sosyal desteklerinin maddi ödemelere ek olarak;

Gıda yardımı,

Maske yardımı,

Sıcak gıda yardımı,

Evde bakım hizmetleri şeklinde sıralandığı da açıklanmıştır.

Destekler her vatandaşın ihtiyaç durumuna göre dağıtılmaktadır. Bu sayede salgın yüzünden yardım temin edememe durumu ortadan kaldırılmış olmaktadır. Üstelik bakanlık oldukça koordineli biçimde çalışmaktadır. Bu kapsamda valiliklerden ya da vakıflardan destek alındığı bilinmektedir. Böylelikle bu zamana kadar destek alamamış olan ailelere de destek temin edileceği rahatlıkla açıklanabilmektedir.

Nakdi Para Yardımı Geliyor

Sigortası olmayanlara,

Hanedeki kişi başı gelir seviyesi düşük olanlara,

Düzenli gelir elde edemeyenlere öncelik tanınmaktadır.

bu zamana kadar milyonlarca vatandaş tarafından kullanılmıştır. Yardımların temin edilmesinde belli bir başvuru sürecinin olduğunun altı çizilmektedir. Bireyler başvurularından sonra otomatik olarak inceleme altına alınmaktadır. İncelemelerden olumlu yanıtlar çıkması halinde nakit aktarım süreci başlamaktadır. Sisteme başvurulanlardan;

Yapılan açıklamalar vatandaşın ciddi miktarının yardımlardan istifade edebildiğini ortaya koymuştur. Bakanlık, artık yardım alamamış olanlara sıranın gelmiş olduğunu vurgulamaktadır. Sıradaki nakit yardımı daha önceki yardımları almaya hak kazanamamış olan vatandaşlar için tanımlanacaktır. Bu süreç 3.faz ödemelerinin zaman bakımından genişletilmesi ile de sağlanacaktır.

Yardım Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Devlet yardımları oldukça uzun zamandan bu yana verilmektedir. Bu neden yüzünden aslında salgın olmadan önce bile oturmuş bir yardım başvuru sisteminin olduğundan bahsedilmesi mümkündür. Salgın sadece sistemlerin online olarak devam etmesine olanak tanımıştır. Sosyal yardım başvurularını iletmek isteyen vatandaşların e-devletten hareket etmeleri gerekecektir. Yine de genel başvuru olanakları;

E-devlet sistemi

Vakıflar,

Belediyeler,

Valilikler,

Kaymakamlıklar olarak devam etmektedir.

İhtiyaç sahipleri internet erişimleri olmadığında ismi verilen kurumlara bireysel olarak başvurabilmektedir. Kurum personeli vatandaşlardan sadece kimlik belgelerini isteyecektir. Yapılan yazılı başvuru sonrasında personel inceleme başlatacaktır. Bir mağdur olma durumu yaşanmaması içn incelemenin minimum sürede tamamlanması garantilenmektedir. Böylelikle olumlu yanıt alanların yardımları en kısa süre içerisinde nakdi olarak verilmektedir.

Devletten Hangi Yardımları Almak Mümkün?

Devlet yardımları her geçen gün kendini yenilemektedir. Bu sayede ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar da devlet tarafından karşılanmaktadır. Vatandaşların yapılan yardımlardan kendi ihtiyaçlarına göre başvuru göndermeleri istenmektedir. Bireysel hareketler yardım temin olasılığını yükseltmektedir. Bu bağlamda güncel olarak verilmeye devam eden yardımların;

Yetim ve dul aylığı,

Doğum parası,

65 yaş aylığı,

Asker ailelerine aylık,

Engelliler için özel aylıklar,

Asker çocukları için destek,

Kronik hastalık sahiplerine destek olarak sıralanması mümkündür.

Yardımların çok olması alım bakımından herhangi bir zorluk ortaya koymamaktadır. Sadece her yardımın istediği şartlar değişim gösterebilmektedir. Bu neden yüzünden başvuru öncesinde şartlar özel şekilde incelenmelidir.