Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! 4. faz 1000 TL Geliyor!

Başvuru işlemlerinin ardından insanlar 4. faz sosyal yardım başvurularına araştırmaya başladılar. İnsanların akıllarında, 4.faz sosyal yardım ne zaman gibi sorular yer almaktadır. 4. faz pandemi sosyal yardım başvurusu olacak mı? Gibi soruların yanıtı şu şekilde yer almaktadır.

Salgın dönemin de maddi yardım başvuruları E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmiş olmaktadırlar. Başvurulun yardım taleplerinin ödemeleri gerçekleştirildikten sonra insanların gözler yapılacak olan 4. Faz yardım başvurusuna yönelmiş durumda olmaktadır. 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için bulunan bilgilerden bazıları şu şekilde yer almaktadır.

Pandemi Sosyal Yardım Desteği Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Pandemi sosyal yardım desteği olan ve 1000 TL olarak belirlenen yardım başvurusu, E-Devlet sistemi üzerin kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Fakat yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmesi için TC Kimlik Numaranızın son sayına göre haftanın belirli günlerinde sosyal yardım desteği için başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

1000 TL Yardım Başvurusu Şartları Nelerdir?

Başvuru konusunda bilinmezi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. İlk olarak bilinmesi gereken husus yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişisel olarak değil, ev halkının durumuna göre yapılacak. Yani aynı evden 3 kişi de başvursa sadece bir kişi destekten yararlanabilecek.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları barındırmayan kişilere yardımdan yararlanamazlar yer alan maddelerden her hangi bir tanesine sahipseniz yapılacak olan yardımdan faydalanamazsınız.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında yapılan 1000 TL'lik nakit yardımından faydalanmış olanlar bir sonraki yardımdan faydalanamayacaklardır.

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu çalışanları yardımdan faydalanamamaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memur çalışanları faydalanamamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yapılacak olan yardımdan faydalanamayacaktır.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamamaktadır.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar yararlanamamaktadır.

1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Yardım başvuruları E-Devlet sisteminden çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru formu doldurulurken gerekli bilgiler istenmektedir. İstenilen bilgiler şu şekilde yer almaktadır.

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin TC Kimlik Numarası,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin isim soy isim,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin resmi ikametgâh adresi,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin Doğum tarihi,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin medeni durumu,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin çocuk sayısı,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin telefon numarası,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin E-posta adresi,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin çalışma durumu,

Başvuruyu gerçekleştiren kişi çalışıyorsa aylık toplam maaşı,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin sosyal yardım alınıp alınmadığı bildirilmeli,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin aylık fatura miktarları,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin hanede yaşayan toplam kişi sayısı,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin hanenin toplam aylık geliri,

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.

Form doldurulduktan sonra devam et tuşuna tıklanarak işlem tamamlanmaktadır. Başvurular T.C kimlik numaranızın son numarasına göre başvurulmaktadır. Başvuruların sonuçlarının E-Devlet üzerinden açıklanacağı ve yardım ücretlerinin kişi adına PTT kurumuna yatırılacağı açıklanmış olmaktadır. Daha detaylı bir bilgi sahibi olabilmek içi E-Devlet sistemini ziyaret edebilirsiniz.