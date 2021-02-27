Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 7 Yardım Birden Duyurdu! Herkes Faydalanabiliyor

Söz konusu durumdan ötürü işinden olan ve geçimini sağlayamayan milyonlarca vatandaş her fırsatta şikayetlerini dile getirmiş ve pandemi tedbirlerinden ötürü yaşadıkları mağduriyeti yetkili mercilere ileterek sorunlara ilişkin bir çözümün getirilmesini istediklerini söylemiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise; konuya ilişkin önemli çalışmalar başlatmış ve ihtiyaç sahibi kişilere bazı yardımlar yaparak ekonomik durumunun düzelmesine olanak tanımışlardır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hangi Yardımları Yapıyor?

Bakanlığın yaptığı çeşitli yardımları öğrenen vatandaşlar, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı hangi yardımları yapıyor? Sorularını sormaya ve bu konuya ilişkin bazı detaylı araştırmalar yapmaya başlamıştır.

Bakanlığın Yaptığı Gıda Yardımları

Bakanlığın yaptığı gıda yardımları öncelikli olarak kurban ve Ramazan Bayramı ile ilgilidir. Söz konusu dini bayramlara giriş yapıldığı andan itibaren milyonlarca vatandaş giyim ve gıda konusunda ihtiyaç sahibi olduklarını belirtmektedirler. Bakanlığa bağlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam eden mütevelli heyeti ise; yapılacak yardımların miktarını belirlemekle mükelleftir. Ancak bu yardımlardan faydalanabilmek için; mutlaka 18 yaş sınırını geçmiş ve 701,32 TL’den daha az bir gelir oranınızın olması gerekmektedir.

Bakanlığın Barınma Yardımları

Bakanlığın barınma yardımları da yalnızca ihtiyaç sahibi olan kişiler için geçerli kılınmıştır. Ülkemizde yer alan milyonlarca insan, sağlığını kötü etkileyen ve yapısı bozulmuş olan evlerde hayatını sürdürmektedir. Bu durumda olan insanların daha fazla kötü etkilenmesini ve mağdur olmasını istemeyen devlet yetkilileri ise; 18 yaş sınırını geçmiş ve asgari ücret tutarının 3/1’i oranından daha az maaş alan kişilere de yardım yapmaktadır. Bu fırsattan yararlanabilmek için; hanede yaşayan her bir kişinin 701,32 TL’nin altında gelire sahip olması şart konulmuştur.

Yakacak Yardımları

Eşi Vefat Eden Kadınlara Yardım

özellikle de kış aylarında ihtiyaç sahiplerine yapılmaktadır. Devlet tarafından yapılan yardımların oranını ise; yine mütevelli heyeti belirlemektedir. Yardımların en asgari tutarı ise; 500 kg olarak ihtiyaç sahibi kişilerle paylaşılmıştır. Ancak bu yardım kampanyasından faydalanmak için; yine 18 yaşınızın üstünde ve 701,32 TL oranının daha altında ücret alıyor olmanız gerekmektedir.

Eşi vefat eden kadınlara yardım sosyal güvencesi olmayan kişilere yapılmaktadır. Paranız PTT’ye sizin adınıza yatırılacaktır. Ancak bu yardımdan yararlanmak istiyorsanız; nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekmektedir. İmam nikahlı eşinizin vefat etmesi durumunda yardımlardan faydalanabilmeniz söz konusu değildir. Yapılan yardımın toplam tutarı ise; bakanlık tarafından 375 TL oranında paylaşılmış ve vatandaşlara da bildirilmiştir.

Muhtaç Asker Aileleri için Yardım

Asker aileleri için yapılan yardım yalnızca, birinci dereceden yakını askerde olan insanlar için geçerli sayılacaktır. Eğer oğlunuz ya da kocanız askerdeyse ve yardıma ihtiyacınız varsa iki ayda bir olmak üzere; 400 TL yardım alabilir ve bu parayı PTT üzerinden çekebilirsiniz.

Yetimlere ve Öksüzlere Yapılan Yardımlar

Yetimlere ve öksüzlere yapılan yardımlar, 18 yaşından küçük olan kişilere anne babasından birinin ya da her ikisinin de vefat etmesi durumunda yapılmaktadır. Eğer çocuğa bakmakla yükümlü biri varsa ücreti o olacaktır. Yardımın tutarı 150 TL olarak belirlenmiş ve her ay parayı çekmenize izin verilmiştir.

Devlet Tarafından Yapılan Diğer Yardımlar

Bakanlığın diğer yardımları ise;