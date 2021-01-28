Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Bin TL Sosyal Yardım Veriyor

Bakanlık aynı zamanda;

Sosyal yardım ödemeleri,

Muhtaç aylıklarının bağlanması,

Ek ödenek teminleri konusunda da gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirmektedir.

İhtiyaç sahiplerinin devlet eli ile gerçekleştirilecek olan yardımları alabilmeleri için duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Zira bazı yardımlar için belli bir başvuru tarihi belirlenmektedir. Ya da yardımlar kontenjan üzerinden verilmektedir. Bu da tarihlerin geçmesi veyahut kontenjanların dolması halinde yardım alımlarını imkânsız hale getirmektedir.

İhtiyaç Sahipleri Bakanlık Yardımı Alabilecek

2020 yılı içerisinde pandemi yardımları ihtiyaç sahiplerinin temin edebildikleri temel yardım kategorilerinden biri haline gelmiştir. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş devletten destek almıştır. Ancak bu durum salgın olmadan önce yardım yapılmadığı anlamına gelmemektedir. Çünkü sosyal devlet ilkesini benimseyen Türkiye, ihtiyaç sahiplerine her daim yardım eli uzatmaktadır.

Kişilerin yardım alımlarına isimlerini yazdırabilmeleri için;

Herhangi bir sigorta bulundurmamaları,

Düzenli gelir elde edememeleri,

Taşınmaz sahibi olmamaları,

Hanede kişi başına düşen gelirin sınırın altında kalması gibi şartları taşımaları lazımdır.

Sayılan şartlar yardım türüne göre değişim gösterebilmektedir. Bundan ötürü araştırmalar hangi yardım talep edilecekse o yardıma yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Yardım Kapsamına Giren Konular

Yakacak temini,

Kira,

Barınma,

Öksüz, yetim ve dullara özel yardımlar,

Muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar olarak sıralanabilmektedir.

içerik konusunda oldukça farklı başlıklar bundurmaktadır. Yardım konularının belirlenmesinde halkın ihtiyaçları ana kıstas olarak kabul edilmektedir. bu neden yüzünden yardım için ana konular her daim değişebilmektedir. 2020 yılı içerisinde ücretsiz maske dağıtımının yardım konusu olması bu durumun göstergelerinden biridir. 20 bin TL içerisine giren yardım alanları ise;

Yardımlar doğrudan nakit olarak yapılabilmektedir. Ancak özellikle gıda yardımlarında belirlenmiş bir koli sistemi bulunmaktadır. Bu sistem hanede bulunan kişi sayısına göre gıda kolilerinin hazırlanması şeklinde işlemektedir. Vatandaşlar yardımları düzenli şekilde almadıkları durumda haber de vermezlerse yardımları kesilme riski taşımaktadır.

Yardım Alımı Nasıl Gerçekleşecek?

Bireylerin devlet sosyal yardım başvurusu yapmaları yardım alımında ilk adım olarak kabul edilmektedir. Peki var olan sosyal yardımlara başvuru nasıl yapılır? Konu hakkında pek çok farklı açıklama temin edilmesi mümkündür. Çünkü başvuru sistemi de yardıma göre değişmektedir. Örneğin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan muhtaç aylığında başvurular elden yapılmak zorundadır. Ya da posta yolu ile gönderilmelidir. Diğer başvuru sistemleri;

E-devlet üzerinden

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarından,

Bakanlıklardan,

Valilik ve kaymakamlıklardan,

Belediyelerden işlemektedir.

Başvurularda yöntemler değişmesine karşın bireysellik gibi değişmeyen bir ilke bulunmaktadır. İhtiyaç sahipleri yardım alabilmek için kimlik belgeleri ile şahsi olarak hareket etmek zorundadır. Diğer türlü talepler işleme konmayacaktır.

Yardım Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Sosyal yardım ödemeleri vatandaşın en basit şekilde erişim sağlaması esasına dayandırılmaktadır. Bu neden yüzünden ödemelerin yapılması da tek bir tür üzerinden gerçekleştirilmemektedir. Bazı kişilere gıda yardımlarında olduğu gibi elden ödeme yapılmaktadır. Elden ödemeler engelli aylıklarında öne çıkan uygulamalardan biri olarak anılmaktadır.

Yardım almaya hak kazanan kişilerin IBAN bilgileri zaten başvuru esnasında alınmaktadır. Kamu bankalarından birinde olması gereken IBAN bilgilerine otomatik gönderimler yapılmaktadır. Bazı ihtiyaç sahiplerinin herhangi bir bankada hesapları bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda ise ödemeler isme özel şekilde gerçekleştirilmektedir. Para yatırıldıktan sonra ihtiyaç sahipleri kimlikleri ile birlikte nakitlerini PTT şubelerinden temin edebilmektedir.