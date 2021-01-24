Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Açıkladı! Ödemeler Yarın Hesaplara Yatacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk harp ve vazife malulü kişilerin ödemelerine yarından itibaren başlanacağını dile getirdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından harp ve vazife malullerine geçtiğimiz yıl yapılması gereken ek ödemelerinin yarıdan itibaren hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

60 Bine Yakın Harp ve Vazife Malulüne 214 Milyon 652 Bin Türk Lirası Ek Ödeme Yapılması Planlandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullüğü ek ödemeleri kapsamında 59 binden fazla hak kazanmış vatandaşımıza 214 milyon 652 bin Türk lirası ödeme yapılacağını söyledi.

Savaş ve görev sırasında gazi olmuş olan vatandaşlarımıza yapılacak olan ek ödemelerin 3.647 ila 6631 Türk lirası arasında değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılması planlanan ek ödemelerin yarın itibariyle hak sahibi kişilerin banka hesapları ve PTT şubelerine gönderilerek ödenmesi sağlanacak şeklinde açıklamada bulundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ek ödemeler dışında kendisinin yönettiği resmi twitter hesabından "Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımızın zam farklarını bugün ödüyoruz." şeklinde duyuru niteliğinde bir paylaşım yaparak maaşlarını zamlı şekilde almamış olan emekli, vazife malulü, dul ve yetim vatandaşların da mağduriyetlerinin giderileceği mesajını vermişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk aynı zamanda Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan’ı vefatının yıl dönümü ve Hakkari’de şehit olan kahraman askerimiz Selim Gedik’e rahmet dilediği yas içerikli paylaşımları ile savaş ve vazife malullüğü durumuna verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu.

Emekli haklarının korunmasına ilişkin hazırlanmış olan Emekli Sandığı Kanuna eklenmiş olan ek 79. madde çerçevesinde savaş ve görev sırasında gazi olmuş ve harp ve vazife malullüğü aylığı bağlanmasına hak kazanmış olan kişilerin tekrardan aktif çalışma hayatına dönmeleri halinde bağlanılan aylığı kesilenlere, vazife malulü olan lakin aylık bağlanmaksızın farklı sınıf ve görevlerde aktif olarak çalışmayı sürdürenlere maluliyetlerinin derece ve göstergelerine göre sınıflandırma yapılıp bu kapsamdan ek ödemeler yapılacak.