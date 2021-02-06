Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı 20 Bin TL Varan Sosyal Yardım

Korona Virüs Salgını yüzünden vatandaşların yardım beklentilerinde bir artış meydana gelmiştir. Bu durum yardım gereksinimlerinin artmasından ileri gelmektedir. Salgın;

Esnafın dükkanlarını kapatmasına,

İşçilerin işsiz kalmasına,

Piyasada para giriş çıkışının azalmasına,

Fatura gibi ödemelerin daha zor yapılmasına neden olmaktadır.

Pandemi yardımları sayılan nedenler yüzünden her ihtiyaç sahibine özel olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda özel yardımlar özel şartlar ve başvuru yöntemleri içermektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım konusunda yeni paketlerini açıklamaya devam etmektedir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Bütçesinden 20 Bin TL Yardım!

Vatandaşların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bünyesinden yardım temin etmeleri için şartları bilmeleri gerekmektedir. Üstelik yardım konuları oldukça çeşitlidir. Bu sayede eğitim hayatına devam eden bir öğrenci de işinden olmuş bir işçi de yardımları temin edebilmektedir. Bakanlık maddi yardımlarında öncelik;

Faturasını ödeyemeyenler,

Ciddi geçim sıkıntısı yaşayanlar,

Maddi durumu iyi olmayanlara verilmektedir.

Kendilerini sayılan kapsamda gören vatandaşların kişisel olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Şahsi başvuru olmadan bakanlık üzerinden yardım temin edilmesi mümkün değildir. Ayrıca bazı yardımlarda başvuru için geçerli olan bir süre de tanımlanmaktadır. Bundan kaynaklı olarak süre bazında da incelemelerin yapılması gerekmektedir.

Bakanlık Yardımlarından Kimler Yaralanabilecek?

Kişilerin sosyal destek ödemelerini temin edebilmeleri için bazı şartlar ortak olarak tanımlanmaktadır. Şartların özele indirgenmesi de mümkündür. Buna karşın;

Hanede kişi başına düşen gelirin az olması,

Sigortalı devam eden bir iş olmaması,

Düzenli gelir elde edilememesi,

Salgından olumsuz etkilenilmedi gibi ortak şartlar da bulunmaktadır.

Yardım Başvuruları Nasıl Yapılacak

Ülkemizde sosyal devlet sistemi uzun zamandan bu yana işlemektedir. Bundan kaynaklı olarak aslında devlet yardımları sayılan alanlarda uzun süredir verilmektedir. İhtiyaç sahibi olan aileler fatura ödemeleri kapsamında bile devletten destek alabilmektedir. Yaşanan salgın yardımlar açısından kapsam genişlemesi gibi bir artı oluşturmuştur. Bunun haricinde yardım sistemleri zaten oturmuş bir düzen içerisinden devam etmektedir.

Ülkemizdeki sosyal yardım faaliyetlerinin sistemlerinin oturması salgın zamanında bir karışıklık yaşanmasının önüne geçmiştir. Sosyal yardım başvurularının yapılması için sadece ihtiyaç sahiplerinin şahsi olarak başvuru yapmaları istenmektedir. Sayılacak olan yapılacak olan başvurularda başvuru alanları;

E-devlet sistemi,

Kaymakamlıklar,

Belediyeler,

Valilikler olarak çeşitlendirilmektedir.

Bakanlık bünyesinden verilen yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de temin edilebilmektedir. Müdürlüklerde bu konuda yardımcı olan personeller görev yapmaktadır. Böylece yardım temin süresi de minimumlara indirgemiş olmaktadır.

Destek ödeme başvuruları sırasında genellikle kimlik belgeleri yeterli olmaktadır. Ancak bazı yardımlar şehit yakınlarına, gazilere ya da engellilere verilmektedir. Bu gibi yardımlara başvuracak olan kimselerin gerekli belgelerini yanlarında götürmeleri istenebilmektedir. Merkezlerde görev yapan personel konu hakkında açıklamalarda da bulunmaktadır.

Yardım İçin Belirlenen Ana Alanlar Neler?

Bakanlık yardımları 2021 yılı içerisinde yeni bütçe üzerinden verilmeye devam edecektir. Ancak yardım kategorileri açısından bir değişim olması beklenmemektedir. Bu neden yüzünden yardım için ana alanlar;

Gıda paketleri,

Yakacak temini,

Kira desteği,

Eğitim desteği,

Nakit desteği,

Fatura ödemeleri olarak sıralanabilmektedir.

Gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine belediyeler aracılığı ile tanımlanmaktadır. Koliler hane incelemeleri üzerinden belirlenmektedir. Kişi sayısına göre bir kg belirlemesi yapılmaktadır. Her ay düzenli olarak gönderilen gıda paketlerinde bayram zamanlarında ek destekler de yapılabilmektedir.

İhtiyaç sahipleri devlet yardımlarından eğitim alanında da istifade edebilmektedir. Öğrenciler için normalde kırtasiye yardımı ve burs desteği sağlanmaktadır. Bu sene tablet dağıtımı da ciddi oranlarda gerçekleştirilmiştir.