Aile Bakanlığı’ndan 1248 TL Sosyal Yardım Duyurusu Rekor Kırdı

Okul Destek Projesi kapsamında birçok çocuk fayda almaya başlamıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile birlikte çocukların okul dışındaki zamanlarını daha da aktif ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi hedeflenmektedir. Okul Destek Projesi’nden bu zamana kadar toplam 16 bin 57 çocuk faydalandı. Yapılan çalışma sayesinde ise ailelerin genel olarak maddi yükleri az da olsa hafifletilmiş oldu.

Verilen yardımlar ise çocukların okul ve eğitim durumlarına göre değişim gösterdi. 2020 yılından bu yana yapılan yardımlar 2021 Sosyal Ekonomik Destek olarak devam etti. Bakanlık tarafından yapılan yardımlar ise genel kapsamı ile birlikte şu şekilde belirlendi:

Okul Öncesi Eğitim için: 693 TL,

İlköğretim için: 1040 TL,

Ortaöğretim için: 1110 TL,

Yükseköğrenim için: 1248 TL

Destek verildi. Yapılan destek ile birlikte maddi durumu müsait olmayan ailelerin yükleri biraz da olsa hafiflemiş oldu. Maddi yetersizlikten dolayı okul saatleri dışında çalışmak durumunda kalan öğrencilerin ise yardımlar sayesinde sadece derslerine odaklanması hedeflendi. Korona virüs salgını ile birlikte daha da büyük bir maddi zorluğun içerisine giren aileler ise yapılan yardımlardan dolayı son derece memnun kaldı.

Toplam 138 Milyon Ödeme Gerçekleşecek!

Sosyal Ekonomik Destek kapsamı altında devlet tarafından toplam 138 Milyon ödeme yapılacağı öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise konu ile ilgili şu sözlere yer verdi:

SED ödemeleri kapsamında 131.000 çocuğumuz bulunuyor. Bu çocuklarımıza toplamda 138 Milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızın ailelerinin yanında kalmalarını destekleyerek aile bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli bir katkı sunuyoruz. Burada çocuklarımızın olumsuz etkilenmemesini önemsiyoruz. ‘’

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Yapılan açıklamalar ile birlikte hem eğitime hem de ekonomiye aynı anda destek verilmekte olduğu gözlendi. Kaliteli bir çalışma olmasının yanı sıra ailelerin yükleri de önemli ölçüde azaltılmış oldu.

Sosyal Ekonomik Destek Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Kurum tarafından yapılmakta olan Sosyal Ekonomik Destek 2020 yılından itibaren devam etmektedir. Korona virüs salgının başlamasından bu yana düzenli olarak yapılan yardımlar 2021 yılı içerisinde de aynen devam etmektedir. Yardımlar kapsamında ise birçok kişi Sosyal Ekonomik Destek başvurusu nasıl yapılır konusunda çeşitli araştırmalar yürütmektedir.

Sosyal Ekonomik Destek başvuruları Bakanlık il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezleri aracılığı ile yapılıyor. Yapılacak olan başvurular bakanlık veya kurum tarafından değerlendirilmeye alındıktan sonra kısa bir süre sonrasında ödemeler başlanıyor. Şartlara uygun olan kişiler ise gerekli ödemeleri PTT şubeleri veya PTT atmleri üzerinden alabilmektedir.

Sosyal Ekonomik Destek yardımı bir hane içerisinde yer alan en fazla 2 çocuk için yapılmaktadır. Hanede yer alan her çocuk için yardım bulunmamaktadır. Genel olarak hane içerisinde yer alan çocukları bu yardımdan faydalandırmak isteyen aile üyeleri ise dilekçe, T.C. kimlik numarası beyanı, gerektiğinde alınacak sağlık raporu ve öğrenci belgesi ile birlikte gerekli kurumlara müracaat etmektedir.