Aile Bakanlığı yardımların ardı arkası kesilmiyor! İhtiyaç Sahipleri Mağdur olmayacak!

Pandeminin tahmin edilenden uzun sürmesi ekonomik etkilerin de büyümesine neden olmuştur. Bu kapsama devlet sosyal ödemeleri de ihtiyaçlar kapsamında şekillenmeye başlamıştır. Ancak bilmeyenler durumu sadece salgınla ilişkilendirmektedir. Oysaki Türkiye sosyal bir devlettir. Sosyal devlet ilkesi gereğince salgın başlamadan önce de;

Sağlık ödemelerinde destek,

Öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtımı,

İhtiyaç sahiplerine barında ve gıda desteği,

Evde bakım hizmetleri gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Salgının ekonomik etkileri sadece ihtiyaç sahibi tanımlamalarının yeniden yapılmasına neden olmuştur. Zira geçmiş dönemde esnaflık yapanlar bile dükkanlarını açamadıkları için devletten yardım alabilecek hale gelmişlerdir.

Yardım Kampanyalarının Ardı Arkası Kesilmiyor!

Bakanlık yardımları salgının seyrine göre yenilenmektedir. Bilindiği üzere aşının 2.doz uygulamaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Buna karşın salgının ne zaman sona ereceği bilinir değildir. Salgın kapsamında alınan önlemlerin gevşememesi de aynı nedenlerden ileri gelmektedir. Üstelik mutasyon geçiren virüsün bulaşma hızının yüksek olduğu kaydedilmektedir.

Salgının seyrinin kontrol altına alınması açısından önlemlerin gevşetilmemesi ekonomik parametrelerin düzelmemesine neden olmaktadır. bu neden yüzünden vatandaşlar ekonomik olarak desteklenmeye devam etmektedir. Yeni paketlerin açıklanması da bundan kaynaklanmaktadır.

Salgın kapsamında işini kaybedenler,

Düzenli geliri bulunmayanlar,

İhtiyaç sahipleri açıklanan paketlerin hemen hepsinden istifade edebilmektedir.

Bakanlık Paketlerin Devam Edeceğini Duyurdu

1000 TL nakit yardımı,

Kira yardımı,

Vergi indirimleri,

Vergi ertelemeleri,

Tıbbi malzeme yardımlarının devam ettiği de görülmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan paketlerde belli değişimler olduğu göze çarpmaktadır. Buna karşın ilk dönemden bu yana temin edilenarasında olan;

Tıbbi malzeme alanındaki yardımlar özellikle aşı çalışmaları üzerinde yoğunlaştırılmış durumdadır. Bu sayede sıralı olarak verilen gruplar herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan aşı olabilmektedir. Üstelik belli yaş gruplarının üzerinde olanlar ya da kronik rahatsızlığa sahip olanlar için ek avantajlar da vardır. Devlet ilgili birimleri bu tür kimseler için evde alışama gerçekleştirmektedir. Böylelikle vatandaşların sağlıklarını tehlike altına atmalarına gerek kalmamaktadır.

Fatura Ödemelerinde Destek Sağlanacak

Fatura desteği devlet tarafından sağlanan yardımlardan biridir. Fatura ödemeleri aslında vatandaşların büyük kısmı tarafından sorunsuz şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak salgın önlemleri bu bağlamda iş kayıp oranlarını artırmıştır. Böylece vatandaşlar fatura ödeyecek nakit temininde bile sıkıntı yaşamaya başlamışlardır. Gerekli başvurularını yapanlar devletten;

Elektrik faturası,

Su faturası,

Doğalgaz faturası ödemelerinde destek alabilmektedir.

Üstelik destekler sadece hane halkı için geçerli değildir. Bakanlık destek ödemelerinde esnafları da unutmamıştır. Salgın kapsamında gelir kaybına uğrayan ya da dükkanlarını hiç açamayan esnaflar da desteklerden yararlanabilmektedir. Devlet, esnaflar için özel kira yardımları da gerçekleştirmektedir. Kira yardımlarında büyükşehirlerde dükkanları olan esnaflara 750 TL ödeme yapılmaktadır. Kira oranları düşük olan merkezlere ise 500 TL yardım gönderilmektedir.

İhtiyaç Sahipleri Mağdur Olmayacak

Salgının arttırdığı iş kayıpları piyasada nakit ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna karşın devlet yardımları art arda gelmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce duyurusu yapılan muhtaç aylığı da bunlardan biridir. Aylık, ihtiyaç sahiplerinin düzenli gelir elde etmelerini sağlayacak türdendir. Yardım almak isteyenlerin;

Üzerlerine kayıtlı mallarının olmaması,

Sigortalarının olmaması,

Ek bakım aylıkları almamaları,

Düzenli gelirlerinin olmaması gerekmektedir.

Bahsedilen şartlara uygun olanlar başvurularını doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden yapabilmektedir. Başvurulardan sonra bir inceleme süreci gerçekleştirilmektedir. İncelemelerin hemen arkasından ise maaşlar bağlanmaktadır. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım başvuruları da sistem bakımından benzerdir. İncelemelerle birlikte yardımların gerçekten yerine ulaşması sağlanmaktadır.