Aile Bakanlığı İhtiyacı Olan Vatandaşlara Faizsiz 5000 ve 10 Bin Lira Para Yardımı Verecek!

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir zamandan geçiyoruz. Vatandaş işsiz olduğu için ya da çok fazla borcu olduğu için ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Bu vatandaşlar kredi çekmekten başka çare bulamıyor. Ancak ne yazık ki bankaların faiz oranları son zamanlarda oldukça yüksek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara faizsiz olarak 5000 lira ve 10 bin lira ödünç para vereceğini açıkladı. Borcu olan ya da paraya ihtiyacı olan vatandaşların devletten faizsiz borç para çekmesi adeta can suyu olacak. Peki kimler devletten faizsiz borç para alabilir başvuru şartları neler?

İhtiyaç sahibi olan dar gelirli vatandaşlara ve borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet ödünç para yardım desteği verecek. Ödünç para yardımı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek ve 24 ay vadeli olarak geri ödenecek. 10 bin liraya kadar faizsiz borç para çekmek mümkün olacak. Borç para desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların karşılamaları gereken bazı koşullar bulunmaktadır.

KİMLER DEVLETTEN BORÇ PARA ALABİLİR ÖDÜNÇ PARA YARDIMI NEDİR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödünç para yardımı 2020 yılında başvuru rekorları kırmış ve vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmıştı. Bakanlık ödünç para yardımı desteğini 2021 yılında da devam ettirmeye karar verdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından verilecek olan para yardımı faizsiz olarak sunulacak ve 24 ay vade ile geri ödenecek.

Bakanlığın verdiği bu ödünç para yardımı İkraz Yardımı olarak da bilinmektedir. İkraz yardımları üç ana kalemde yapılmaktadır. Bunlar ödünç para, konut kredisi yardımı ve konut onarım kredisi olarak sunulmaktadır. Bu yardımlar arasında en çok talep alan ise ödünç para yardımıdır.

Ödünç para başvuru şartları nelerdir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yardımı yalnızca sandık üyesi kişilere yapmaktadır. Sandık üyesi olan kişilerde aranan bazı kriterler vardır. Kişinin bu yardımdan yararlanabilmek için sandığa ikraz yardımları kapsamında başka bir borcunun olmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yardım talep formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması, kişilerin çalıştıkları işyerinden en az iki kefil göstermesi ve en az 3 yıldır sandık üyesi olması gerekmektedir. Aylık net maaşının tüm kesintileri yapıldıktan sonraki hali talep edeceği ikraz tutarının iki katından az olmaması gerekmektedir.

ÖDÜNÇ PARA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devletten ödünç para almak isteyen vatandaşların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru yapması gerekmektedir. 5000 lira ödünç para almak isteyen kişilerin aylık ödemesi gereken taksit tutarı 234 liradır. 10.000 lira talep eden vatandaşların ödemesi gereken taksit tutarı ise 467 liradır. Bu ödemeler 24 ay vade ile gerçekleşecektir.

Bu tutarlar kişilerin maaşlarından 24 ay boyunca kesilecektir. Borcunu geciktirmeden kapatabilen vatandaşlar son taksit tutarlarını yatırdıktan sonra tekrar borç para alma hakkına sahip olurlar.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 21:50